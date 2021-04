Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Celtics : 86-99

Pelicans @ Magic : 135-100

Sixers @ Bucks : 117-124

Pistons @ Spurs : 91-106

Hornets @ Bulls : 91-108

Lakers @ Mavs : 110-115

Retour perdant pour Anthony Davis

- Anthony Davis a enfin fait son retour en NBA après 30 matches manqués sur blessure. "Unibrow" savait qu'il n'aurait droit qu'à une quinzaine de minutes contre Dallas et il a logiquement semblé un peu rouillé. Les Lakers se sont inclinés à Dallas et "AD" (4 points, 4 rebonds, 1 contre, 1 passe, 1 interception à 2/10) n'a pas beaucoup pesé sur la rencontre en attaque mais a déjà été intéressant en défense, ce qui est un premier pas positif pour Frank Vogel.

- Les Mavs se sont sans surprise appuyés sur Luka Doncic (30 pts, 9 rebonds, 8 passes), abandonné malgré lui par Kristaps Porzingis durant le 3e quart-temps à cause d'une blessure à la cheville.

- "KCP" et Dennis Schröder ont compilé 54 points et Andre Drummond a fini en double-double (13 points, 19 rebonds), mais ça n'a pas fait plus que contraindre les Texans à être un peu plus vigilants après le repos.

Ce qu’il faut retenir du retour d’Anthony Davis

Doncic et Dallas sont désormais à bilan égal avec le 6e à l'Ouest, Portland.

Luka leads @dallasmavs to victory. 30 PTS | 9 REB | 8 AST | 3 STL pic.twitter.com/ONIW58xYsz — NBA (@NBA) April 23, 2021

Les Bucks n'ont même pas tremblé contre Philly

- Le choc de la nuit à l'Est entre Milwaukee et Philadelphie a fait pschiiiit. Les Bucks n'ont éprouvé aucune difficulté à maîtriser les Sixers, alors que l'on pensait que les retours de Tobias Harris et Seth Curry, à défaut de celui de Ben Simmons, donnerait de la consistance à cette affiche.

- Au final, Milwaukee a toujours mené au score et a compté jusqu'à 21 points d'avance pour enregistrer une 4e victoire consécutive contre les Sixers.

- Giannis Antetokounmpo (27 points) et Khris Middleton (24 pts) ont posé leurs stats sans souci et montré qu'ils ne craignaient pas nécessairement Joel Embiid (24 pts, 3 rbds en 27 minutes) et ses compères pour le moment.

Kemba sort son meilleur match de la saison face à Phoenix

- Boston et Phoenix sont deux des équipes les plus en forme de la ligue et on était curieux de voir comment se goupillerait cette rencontre. Les Celtics n'ont cette fois pas renié leur ADN défensif et ont limité Chris Paul et ses camarades à 86 points, en gérant le tempo de cette rencontre à leur guise.

- Si Jayson Tatum a de nouveau un peu vrillé au niveau de l'adresse (15 pts, 11 rbds à 3/17), Kemba Walker a probablement sorti son meilleur match de la saison.

- Irrégulier depuis qu'il est à Bean Town, Walker a égalé son meilleur total de points en 2021 (32 pts) en shootant à 11/17. Parfait pour compenser l'absence de Jaylen Brown, mis au repos, et signer une 9e victoire en 11 matches sans avoir trop souffert.

Miles Bridges envoie encore un tomar de l'espace

- Personne, absolument personne, n'envoie des patates au dunk comme Miles Bridges en NBA aujourd'hui. A chaque match suffit son pétard et ce sont cette fois les Bulls, néanmoins vainqueurs, qui ont pris le dernier tomar supersonique de Bridges dans les dents cette nuit.

- A vitesse réelle, il n'est même pas si simple de comprendre que le ballon est bien entré dans le cercle...

MILES BRIDGES DID IT AGAIN pic.twitter.com/OekPxDe2nJ — Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) April 23, 2021

- Après avoir sorti son plus mauvais match depuis son arrivée à Chicago, Nikola Vucevic a remis les pendules à l'heure contre Charlotte avec une jolie perf all-around : 18 points, 16 rebonds et 6 passes en même pas 30 minutes, pour guider les Bulls vers un succès facile.

Zion et NOLA roulent sur Orlando

- Houston et Minnesota n'ont pas joué mais sont officiellement éliminés de la course aux playoffs. Bon, dans leur cas il s'agissait plus d'une lente marche d'agonie, mais il faut quand même le noter. Pour les Wolves, c'est malheureusement business as usual, mais les Rockets restaient eux sur 8 participations consécutives.

- Orlando a tenu un quart-temps contre New Orleans puis... rideau. Zion Williamson (23 points en 23 minutes) et Brandon Ingram (29 pts) se sont occupés du cas Magic et les Pelicans ont pris le large pour une victoire ample et sans aucune contestation. On notera que Willy Hernangomez a signé son match le plus gourmand de la saison avec 18 points et 12 rebonds.

Les deux Frenchies de Detroit titulaires

- Les Spurs restaient sur 5 défaites de suite à domicile et ont mis fin à cette mauvaise série grâce à la venue des Pistons. Killian Hayes (12 points, 5 passes à 5/15) et Sekou Doumbouya (3 points, 3 rebonds, 3 passes en 14 minutes) étaient tous les deux titulaires avec Detroit.

- Keldon Johnson, lui, a fait du sale, dans une rencontre marquée par les 26 points de Derrick White en l'absence de DeMar DeRozan.