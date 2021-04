Anthony Davis proche d’un retour, enfin une bonne nouvelle pour les Lakers !

Absent depuis deux mois, Anthony Davis a reçu le feu vert des médecins de sa franchise et il va bientôt revenir à la compétition.

Sans LeBron James et sans Anthony Davis, les Los Angeles Lakers se sont retrouvés à court de munitions contre les Boston Celtics hier soir (défaite 113-121). Comme souvent depuis que les deux superstars ont rejoint l’infirmerie. Mais l’une d’entre elles devrait donc prochainement faire son retour sur les parquets. Sourire aux lèvres, Frank Vogel annonçait la bonne nouvelle devant les journalistes.

En effet, AD aurait donc reçu le feu vert des médecins. Touché au tendon d’Achille (tendinite) et au mollet (entorse) de la jambe droite, il a manqué les… 27 derniers matches ! Et les champions en titre ont peiné en son absence, avec 13 victoires et 14 défaites. De quoi rétrograder la franchise hollywoodienne de la deuxième à la cinquième place à l’Ouest.

En revanche, Anthony Davis ne vient pas jouer les sauveurs. Il est déjà peu probable qu’il soit actif à l’occasion des deux duels consécutifs contre le Jazz, premier de la Conférence. Et même à son retour, l’intérieur All-Star sera limité. Vogel table sur 15 minutes pour commencer, avant de monter doucement en régime.

Mais ça, peu importe. La bonne nouvelle c’est que le joueur de 28 ans va bel et bien pouvoir rejouer cette saison. Et avec les semaines qui passaient, le doute commençait parfois à s’installer sur l’état de sa blessure. Davis va pouvoir reprendre du rythme et, a priori, il sera en forme pour les playoffs. Les Lakers espèrent maintenant que LeBron James verra lui aussi bientôt le bout du tunnel après son entorse de la cheville il y a quelques semaines.

