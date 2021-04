LeBron James et Anthony Davis, un calendrier de retour enfin connu ?

Bonne nouvelle pour les Los Angeles Lakers : LeBron James et Anthony Davis devraient revenir sous peu.

UPDATE : LeBron James avait sous-entendu sur Instagram qu’il reviendrait prochainement, tout comme Anthony Davis. L’insider Adrian Wojnarowski a donné un « calendrier » un peu plus précis que la publication cryptique de LBJ, concernant le retour des stars des Los Angeles Lakers.

Une publication qui laissait espérer un retour un poil plus rapide, d’ailleurs. Selon l’insider d’ESPN, Anthony Davis sera ré-évalué cette semaine. Il pourrait reprendre les matches d’ici 10 à 14 jours. Et LeBron James devrait rejouer quelques jours après.

« On me dit que le retour de LeBron James de son entorse de la cheville serait environ d’ici trois semaines », a expliqué Wojnarowski dans l’émission NBA Countdown.

Une excellente nouvelle pour les Lakers. S'ils se sont imposés cette nuit face aux Brooklyn Nets de Kevin Durant, le retour de leur Big 2 leur fera le plus grand bien. Et devrait leur éviter de risquer de descendre vers la zone dangereuse des matches play-in.

LeBron James et Anthony Davis bientôt de retour, en mode fâchés ? - 09/04/2021

Les Los Angeles Lakers sont en galère depuis les absences de LeBron James et Anthony Davis. Ça ne devrait plus durer longtemps.

Hier, LBJ a sous-entendu qu’AD et lui devraient revenir bientôt, dans un post Instagram. Une publication où on voit les deux stars sur le côté du terrain, avec en texte d’accompagnement une métaphore météorologique qui ne laisse aucun doute quant à son état d’esprit :

« Le présentateur météo dit que le temps va bientôt changer et qu’on prévoit qu’un orage se prépare. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LeBron James (@kingjames)

Les Los Angeles Lakers auront bien besoin de cet orage. Anthony Davis est out depuis mi-février pour une blessure au mollet et au tendon d’Achille. LeBron James s’est lui fait une entorse à la cheville le 21 mars dernier. Une entorse qui s’est avérée un peu plus grave que prévue.

Sans leurs deux stars, les Lakers ont logiquement eu du mal, même s’ils ont finalement réussi à glaner 4 succès lors des dix derniers matches. Au final, alors qu’ils semblaient se diriger dangereusement vers les fameux matches de play-in, ils ont limité la casse et pointent à la 5ème place.

Mais avec les Blazers juste derrière et la dynamique des Mavericks et des Grizzlies (7-3 chacun sur les 10 derniers matches), le changement de météo annoncé par LeBron James fera plus que du bien à Los Angeles. A voir quand le retour exact se fera. Frank Vogel dernièrement n'avait pas l'air optimiste concernant un retour rapide pour Davis.

