Des statistiques qui illustrent le réveil d’Anthony Davis et redonnent espoir aux Lakers

Avec un LeBron James absent et potentiellement diminué par sa cheville en playoffs, Anthony Davis va devoir assumer une part encore plus importante du leadership pour les Los Angeles Lakers. Une lourde responsabilité sur ses épaules, lui qui s’est déjà blessé au mollet, au tendon d’Achille et au dos cette saison. Mais l’intérieur All-Star répond présent depuis deux matches.

Il a marqué 78 points au cours de ses 79 dernières minutes passées sur le parquet. Avec notamment 42 pions, 12 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 blocks lors de la victoire contre les Phoenix Suns (123-110) hier soir. Une performance absolument pas anodine. En effet, elle a même une teinte historique : c’est la première fois depuis Shaquille O’Neal qu’un joueur des Lakers finit avec une ligne de 40/10/5/3/3.

Anthony Davis tonight:

42 PTS

12 REB

5 AST

3 STL

3 BLK

15-17 FT

He is the first Laker with a 40/10/5/3/3 game since Shaq in 2001. pic.twitter.com/aMXeJSctzl

— StatMuse (@statmuse) May 10, 2021