Anthony Davis sait-il encore comment tirer ?

Je me souviens d’un tweet anodin où j’avais osé émettre l’idée que, pour gagner, les Milwaukee Bucks n’auraient pas d’autres choix que de faire jouer Giannis Antetokounmpo comme Anthony Davis plutôt que comme LeBron James. La franchise du Wisconsin essayait encore de donner les clés de son attaque au « Greek Freak » alors qu’il pouvait faire beaucoup plus de dégâts près du cercle.

Les Los Angeles Lakers ont gagné le titre 2020 en forçant AD à jouer pivot dans un cinq plus mobile. Et quelques mois après ce tweet, Giannis et compagnie surfaient sur la NBA avec un double-MVP absolument monstrueux sous les arceaux. Comparer Antetokounmpo et Davis était une entreprise délicate à l’époque. L’un courait toujours après sa bague, l’autre faisait office de « meilleur joueur du monde » selon ses coéquipiers.

Alors, dans ces moments, une partie de la communauté Twitter tenait à rappeler que ça ressemblait fort à une insulte envers l’intérieur de L.A. que de le mettre au même niveau que le « girafon des Bucks » (pas mal, celle-là). Pourquoi ? Parce que Davis serait bien plus complet offensivement. Et surtout un bien meilleur shooteur. Hum… vraiment ?

Maintenant que j’ai digéré cette vendetta personnelle futile et stupide durant les quelques lignes d’introduction, passons au constat : Anthony Davis est plus maladroit que jamais. Cela fait déjà deux ans qu’Antetokounmpo met plus dedans à mi-distance par exemple. Mais cette saison, le joueur californien semble vraiment avoir du mal à trouver la cible à chaque fois qu’il tente sa chance à plus de 3 mètres.

Les statistiques datent évidemment d’avant-hier, juste avant le match contre les Detroit Pistons. Le numéro 3 des Lakers ayant converti ses 2 tirs derrière l’arc, elles ne sont plus tout à fait d’actualité. Il est maintenant à 20% à trois-points. Une petite manière de montrer que ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre et que, même là, il vaudrait mieux ne pas oser une conclusion trop hâtive.

Mais à 20%, l’idée reste la même : Anthony Davis enchaîne les briques. Et pas que de loin. Il est descendu à 37% pour les tirs pris dans la raquette en dehors de la restricted area. 38% à mi-distance mais… seulement 5 sur 18 sur les 5 derniers matches. Avec un 2 sur 9 dans l’axe à trois-points.

Davis a voulu revenir beaucoup plus costaud cette saison, afin d’éviter les blessures. Mais c’est à se demander si ça n’a pas joué sur sa mobilité et son touché, ou plutôt sa mécanique de tir. Alors, encore une fois, il a fini à 10 sur 15 hier, dont 2 sur 2 à trois-points. Mais en faisant surtout la différence près du cercle. C’est ce qui lui est demandé. Mais vu l’effectif des Lakers, les Angelenos auront besoin de lui pour étirer aussi les lignes par moment. Il va falloir retrouver de l’adresse.

