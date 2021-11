Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Clippers : 105-90

Bucks @ Pacers : 118-100

Celtics @ Raptors : 109-97

Kings @ Grizzlies : 101-128

Pistons @ Lakers : 106-110

LeBron James, Holiday : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Stephen Curry possédé

- C'est devenu une habitude : Stephen Curry a fait passer une sale soirée aux Clippers. Cette fois, le meneur des Warriors a en plus ajouté à sa panoplie le costume de "Angry Steph", après s'être vu refuser un coup de sifflet et avoir reçu une faute technique en début de 4e quart-temps.

Golden State était déjà bien lancé, mais le match s'est transformé en one-man show, avec 11 des 33 points (à 7/13 à 3 points) du double MVP inscrits dans la foulée et de manière pour le moins démonstrative.

La faute non-sifflée :

Bien raison de péter un plomb Stephen Curry sur cette faute non sifflée 😤pic.twitter.com/g9GHkDiEJh — The Daily Dunk (@TheDailyDunkfr) November 28, 2021

La sanction résumée :

STEPHEN CURRY IS A MAD MAN pic.twitter.com/w1t3zqKnBV — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 28, 2021

Stephen Curry en a profité pour battre son propre record du plus faible nombre de matches pour atteindre la barre des 100 paniers à 3 points sur une saison NBA avec 19 petits matches. Le record de Ray Allen du nombre de 3 points all-time a de bonnes chances de tomber avant la fin de l'année civile.

Il a aussi ajouté 6 passes, 5 rebonds et 6 interceptions à sa finalement belle soirée. Et de nouveaux applaudissements et chants à sa gloire de la part du public du... Staples Center...

- Il s'agit de la 8e victoire de suite des Warriors en NBA, pas plus effrayés que ça par la fabuleuse série des Suns juste derrière eux.

LeBron gère les Pistons, pas d'embrouille ce coup-ci

- Les Lakers n'ont pas été particulièrement brillants contre les Pistons, mais il se contenteront de la victoire, pour rebondir après la défaite en triple-prolongation face à Sacramento. LeBron James n'a pas eu d'interaction avec Isaiah Stewart et le King s'est contenté de jouer au basket pour poser 33 points et 9 passes, avec l'aide de Russell Westbrook (25 pts) et Anthony Davis (24 pts).

Detroit a tenté un joli run dans le dernier quart-temps (remporté 36-27), mais a échoué. Killian Hayes a fait son retour après plusieurs matches d'absence pour soigner son pouce. Le meneur français a compilé 6 points, 8 passes et 3 rebonds en 29 minutes à 2/4 et été franchement intéressant dans la circulation du ballon et en défense.

- Milwaukee a trouvé son rythme de croisière et les Pacers n'avaient pas les armes pour ralentir le navire. Les champions en titre ont signé une 7e victoire de rang, avec Giannis Antetokounmpo à 26 points et 13 rebonds. Jrue Holiday a porté l'estocade dans le 3e quart-temps pour donner de l'air aux Bucks avec 11 de ses 23 points inscrits au cours de cette période.

Boston gagne malgré la sale soirée de Tatum

- Les Celtics peuvent survivre à une soirée difficile pour Jayson Tatum. C'est une bonne nouvelle. Malgré le 2/16 de leur ailier All-Star sur le parquet des Raptors, les joueurs d'Ime Udoka ont trouvé le moyen de l'emporter.

La recette : un banc actif (32 points contre 13) et des joueurs comme Marcus Smart (21 pts) ou Grant Williams (15 pts) capables de se lâcher un peu en attaque.

Scottie Barnes, le rookie de Toronto, a encore été très bon malgré la défaite, avec 21 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et un contre.

- Memphis s'en est sorti pour son premier match sans Ja Morant, touché au genou. La venue des Kings a été bien gérée par les Grizzlies. Taylor Jenkins a vu Dillon Brooks (21 pts), Desmond Bane (18 pts), Jaren Jackson Jr (17-9) ou Brandon Clarke (15 pts) se responsabiliser et profiter de l'adresse alarmante (34%) de Sacramento.