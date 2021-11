De LeBron James à Jrue Holiday, un point sur les cinq performances et contre-performances marquantes de la nuit en NBA.

LeBron James (Los Angeles Lakers)

On peut dire ce que l’on veut sur LeBron James. Mais quand même. Tout le monde savait qu’il serait déterminé à sortir un très gros match contre Detroit. Histoire de se venger après l’altercation avec Isaiah Stewart la semaine dernière, son expulsion et la suspension qui a suivie. Le King n’a pas déçu. 33 points, 12 sur 20 aux tirs, 5 rebonds, 9 passes, des paniers décisifs quand les Pistons ont tenté de faire le forcing à la fin et une victoire pour les Lakers (110-106).

Il ne peut peut-être plus imposer sa loi soir après soir mais, quand il se met vraiment dans le mood, LeBron reste une machine de destruction massive. Même si ça reste surprenant que les Angelenos n’aient gagné que de quatre points alors que Russell Westbrook et Anthony Davis ont aussi été productifs et adroits.

Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Ça va mieux pour Milwaukee et ça va mieux pour Jrue Holiday. Sans doute pas une coïncidence. Gêné par une blessure à la cheville en début de saison, le meneur reprend son rythme petit à petit. Et, à l’image de son équipe, il monte en puissance. 23 points, 7 rebonds et 9 passes décisives contre les Pacers dimanche soir. Un différentiel de +23. Surtout, une septième victoire de suite pour les Bucks.

Quand Holiday est agressif et inspiré en attaque, ce groupe prend une toute autre dimension. Comme lors des derniers playoffs. Ça tombe bien, le vétéran est en forme de ce côté du parquet en ce moment. Il compile par exemple 19,8 points, 55% aux tirs, 6,5 rebonds et 6,3 passes sur les quatre derniers matches. Et voilà les Bucks revenus dans le quatuor de tête à l’Est, ni vu, ni connu.

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Marcus Smart lui reprochait de ne pas vouloir passer la balle. Puis un assistant coach, sous couvert d’anonymat, en remettant une couche en assurant que Jayson Tatum ne se souciait que de Jayson Tatum. La réponse du jeune homme, hier soir, peut donner le sourire. Encore une fois très maladroit – 2 sur 16 aux tirs – il s’est efforcé de faire jouer ses coéquipiers. Résultat, 10 passes décisives.

Plus de caviars que de points (8). Ça n’a pas dû arriver souvent dans sa carrière, qui ne fait que débuter évidemment. Tatum a trouvé une autre manière d’impacter le jeu hier soir et ça a marché puisque Boston a battu Toronto (109-97). Il devra rééditer ce genre de performances. Enfin bon, sauf qu’à un moment, faudra aussi mettre des tirs quand même. Mais on ne s’inquiète pas trop pour ça.

Desmond Bane (Memphis Grizzlies)

Il n’est pas Ja Morant mais Desmond Bane est un autre jeune arrière intéressant des Grizzlies. Avec un potentiel évidemment plus limité et un rôle différent. Mais quand il s’agit de scorer et de bazarder des patates de loin, le joueur de 23 ans répond toujours présent. Ses 18 points et 4 paniers primés ont contribué au succès des Grizzlies contre les Kings (128-101), justement en l’absence de Morant.

Une performance dans la lignée de son début de saison. Il ne fait pas de bruit mais le sophomore tourne à 15,6 points, 47% aux tirs et 38% à trois-points après 20 matches. Une belle progression après une saison rookie encourageante. Un type à suivre dans le Tennessee.

Otto Porter (Golden State Warriors)

Ça devient presque obligatoire de mettre chaque matin un joueur différent des Warriors dans cette chronique pour souligner encore une fois à quel point leur équipe est profonde et bien construite. Dimanche, c’est Otto Porter qui a accompagné Stephen Curry du mieux possible en cumulant 18 points et 10 rebonds en sortie de banc. Encore une belle trouvaille du staff pendant l’intersaison.