Joe Mazzulla est chelou, épisode 47 : « J’aime voir Kristaps saigner »

Joe Mazzulla est un original parmi les coaches NBA, avec très peu de temps pour l'humour et la détente, mais beaucoup pour des phases lunaires, sur et en dehors du terrain. Sa dernière en date : une réponse à une question sur le saignement spectaculaire de Kristaps Porzingis après avoir reçu un coup au visage de la part de Goga Bitadze. Plutôt que d'évoquer la blessure en elle-même ou le fait que le Letton soit revenu au jeu dans le game 2 contre Orlando, Mazzulla a simplement déclaré :

"J'aime voir Kristaps saigner sur le terrain. Je pense que c'est important".

Kristaps Porzingis takes brutal elbow and instantly starts gushing blood from his head 😳pic.twitter.com/eFBEHRi0IZ

— BasketNews (@BasketNews_com) April 24, 2025