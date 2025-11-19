Jimmy Butler à Buddy Hield : « Je ne te passerai plus jamais le ballon »

Les Warriors, et Jimmy Butler en particulier, étaient un peu tendus cette nuit lors de leur match face à Orlando. Golden State s'est incliné et Butler, malgré ses 31 points, s'est pris le chou avec Jalen Suggs, mais aussi... avec Buddy Hield.

Rien de dramatique, mais pas forcément le signe d'une entente cordiale. Après une passe de Jimmy Butler à destination de Buddy Hield interceptée par la défense du Magic, les caméras et les micros ont clairement permis de voir Butler se frustrer et lâcher : "Je ne te passerai plus jamais le ballon". Ce à quoi Buddy Hield répond : "Ne sois pas comme ça".

Les deux hommes s'entendent bien en dehors du terrain et ce n'est très certainement qu'un coup de pression en situation de match de la part de Jimmy Butler, mais le manque d'osmose et d'alchimie était assez criant dans cette partie du côté des Warriors, qui restaient sur trois victoires de suite.