Jimmy Butler et Jalen Suggs se sont bien chauffés

Lors de la rencontre entre les Golden State Warriors et le Magic, un coup de sang de Jimmy Butler a fait monter la tension. Une poussée sur Jalen Suggs, un échange virulent avec Wendell Carter Jr. et les arbitres sont intervenus pour calmer le jeu.

Le Magic ont battu les Warriors 121-113 cette nuit à Orlando. Jimmy Butler a marqué 33 points, pris 7 rebonds et délivré 4 passes, tirant à 62,5% au shoot et 86,7% aux lancers francs. Gros match donc ! Même addition côté Stephen Curry avec 34 points et 9 passes. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici.

Durant le 4e quart-temps, Butler s’est emporté sur une prise de position au rebond et a gentiment balancé Suggs à terre puis s’est violemment heurté à Carter Jr. avant que les partenaires et arbitres n’interviennent.

Après le match, Butler a évité de s’étendre sur l’incident : « Are y’all done? », a-t-il lâché visiblement irrité alors qu’il quittait la mêlée de journalistes.

Carter Jr., de son côté, a calmement résumé : « Nous sommes tous compétiteurs. Parfois on s’énerve, moi y compris. Ça fait partie du jeu. Il n’y a rien de plus que ça. Ces gars sont des joueurs fantastiques, ils donnent beaucoup à chaque match. »

La frustration des Warriors était palpable. Engoncés dans un voyage de six matchs à l’extérieur, ils ont montré des signes de fatigue, ce qui a probablement joué dans cet excès. Le fait que Butler, généralement reconnu pour son sang-froid, soit sorti de ses gonds est révélateur. Cela sous-entend que l’équipe traverse une période tendue.

Pour le Magic, cette victoire consolide un récent regain de forme : un bilan de 4-1 sur les cinq derniers matchs.

Golden State va devoir rapidement retrouver sa cohésion. Le prochain match à Miami s’annonce crucial pour relancer la dynamique. Pour Butler, il faudra qu’il retrouve sa concentration sans laisser ce type d’incident le dévier de l’objectif collectif.

