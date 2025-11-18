Warriors : Steve Kerr annonce un nouveau titulaire « permanent »

Steve Kerr annonce que Moses Moody restera dans le cinq majeur des Warriors, signe de stabilité après un début de saison mouvementé.

Les Golden State Warriors semblent enfin avoir trouvé une formule stable pour débuter les rencontres. Après plusieurs ajustements en début de saison, Steve Kerr a indiqué qu’il ne s’attendait pas à sortir Moses Moody du cinq majeur dans un avenir proche.

Interrogé dans l’émission Willard & Dibs, l’entraîneur des Warriors est resté prudent, mais a tout de même envoyé un message clair :

« Je ne veux jamais dire que tout est gravé dans la pierre parce que tout peut arriver, mais je ne vois pas Moses sortir du cinq majeur. Je dirais ça. »

"I never want to say for sure that everything's set in stone because things happen, but I don't foresee Moses [Moody] coming out of the [starting] lineup. I would say that." - Steve Kerr on @WillardAndDibs. 🎧 https://t.co/XNCQ87kcnU pic.twitter.com/VnhAmnwfVl — 95.7 The Game (@957thegame) November 17, 2025

Moody installé, Richards confirmé

Depuis trois matchs, Steve Kerr a aligné le même cinq : Stephen Curry, Jimmy Butler, Moses Moody, Will Richards et Draymond Green en pivot dans une configuration small-ball.

Et les résultats sont là : victoire 125-120 à San Antonio ; victoire 109-108 lors du deuxième duel face aux Spurs ; victoire 124-106 à New Orleans

Moody, déjà précieux en sortie de banc par le passé, a profité de cette opportunité pour poser sa candidature. Sur ses cinq titularisations, il tourne à 13,2 points, 2,8 rebonds et 1,5 passe décisive. Richards, rookie déjà très intégré dans les systèmes, affiche 9,4 points et 2,5 rebonds sur la saison, dont quatre titularisations.

Une stabilité bienvenue pour Golden State

Ballottés entre blessures, expérimentations et irrégularité offensive, les Warriors avaient besoin de retrouver une continuité dans leurs rotations. Kerr semble l’avoir trouvée avec Moody, dont le profil polyvalent et discipliné s’inscrit bien dans ce que Golden State recherche aux côtés de ses cadres.

Reste à voir si ce cinq tiendra sur la durée, mais pour l’instant, Kerr semble avoir tranché : Moses Moody a gagné sa place… et il ne semble pas près de la lâcher.

