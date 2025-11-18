Victor Wembanyama : faut-il s’inquiéter des blessures à répétition ?

Dans notre dernier CQFR, Antoine et Shaï ont choisi de commencer par… une équipe qui ne jouait pas. Les San Antonio Spurs étaient off, mais l’actualité tournait quand même autour d’eux : Victor Wembanyama souffre d’une blessure au mollet et sera absent au moins trois semaines. Faut-il déjà s’inquiéter de sa fragilité ou relativiser dans le contexte de la NBA moderne ?

Une blessure qui tombe mal pour Wembanyama et les Spurs

« Au moins 3 semaines d’absence, c’est la tuile pour lui, c’est la tuile pour les Spurs. Gros coup dur », annonce Antoine d’entrée.

Shaï rappelle qu’« on espérait ne pas voir ça pour lui cette saison », tant le début d’exercice de Wembanyama était réussi et la dynamique de San Antonio positive.

Sportivement, c’est un coup d’arrêt pour un joueur déjà au centre du projet et pour une équipe qui commençait à trouver son rythme autour de lui et de De’Aaron Fox. Mais la discussion glisse très vite de l’impact immédiat à la question de fond : que disent vraiment ces blessures de la trajectoire de Wembanyama ?

Une NBA où même les stars « fiables » se blessent plus souvent

Face aux réactions alarmistes, Shaï temporise : « J’en vois beaucoup qui s’alarment en disant : “Ah, ça y est, il est sujet aux blessures” », mais il rappelle qu’il faut replacer ça dans le contexte général de la ligue.

Depuis 2-3 ans, poursuit-il, même des joueurs qui étaient fiables physiquement, capables d’enchaîner des saisons à 70-75 matchs, se blessent « relativement fréquemment », même si ce sont souvent des absences courtes.

Les franchises sont devenues hypersensibles à certains types de pépins, surtout au niveau du mollet, en lien direct avec le risque de rupture du tendon d’Achille. « Les franchises ne prennent pas de risque là-dessus », souligne Antoine en rappelant les trois graves blessures survenues en quelques semaines lors des derniers playoffs. Dans ce cadre, il paraît évident que les Spurs n’ont aucun intérêt à précipiter le retour de Wembanyama.

Le poids mental des pépins physiques qui s’enchaînent

Au-delà du physique, Antoine insiste sur l’impact mental de cette nouvelle blessure. Wembanyama sort déjà d’un épisode sérieux : « Tu as une thrombose veineuse qui t’écarte pendant un moment. Après l’intersaison, tu reviens fort, mais tu dois de nouveau marquer un coup d’arrêt. Dans la tête, c’est difficile, ce sont des épreuves à traverser. »

Shaï et Antoine évoquent ce sentiment d' « enchaîner les pépins ». On n’y est bien évidemment pas mais c’est là que peut commencer à naître l’étiquette dont on ne se débarrasse plus : celle du très grand « souvent blessé ».

L’historique des très grands blessés… mais un cas différent

« Les très, très grands sont sujets aux blessures », rappelle Shaï. Et c’était déjà l’une des interrogations autour de Wembanyama en arrivant en NBA. Des exemples comme Yao Ming viennent naturellement à l’esprit, avec des problèmes récurrents aux pieds.

Mais ils insistent aussi sur un point important : la blessure actuelle de Victor n’est ni au genou, ni au pied, et n’est pas forcément liée à sa taille. Wembanyama est suivi « par des gens très compétents » depuis le début de sa carrière, la science et la médecine ont évolué, et San Antonio est réputé pour la qualité de son accompagnement. L’idée n’est donc pas de minimiser le problème, mais de résister à la tentation d’en faire immédiatement un cas « à la Yao ».

Un test pour les Spurs… sans leur noyau dur

Pour les Spurs, cette absence ne vient pas seule : « Il manque Victor, il manque aussi Castle, il manque Harper quand même », note Antoine. Ce sont les trois joueurs principaux du noyau jeune qui sont sur le flanc. Cela ouvre une période paradoxale : inquiétante sur le papier, mais intéressante sur le plan du développement.

Nos journalistes rappellent que De’Aaron Fox sait « tenir une attaque et porter une équipe », et que les Spurs peuvent s’appuyer sur un trio de pivots expérimentés - Luke Kornet, Kelly Olynyk, Bismack Biyombo. « Il y a de l’expérience, il n’y a pas de génie », sourit Shaï, mais cela reste suffisant pour rester compétitif sur certaines séquences et tester d’autres formules.

Le revers de la médaille, c’est que chaque semaine sans Wembanyama retarde encore la construction des automatismes Fox-Wemby, et plus globalement du projet collectif.

Faut-il s’inquiéter ?

Forcément, le diagnostic est nuancé. Oui, c’est un coup dur et une mauvaise nouvelle, surtout dans la continuité de la thrombose veineuse. Non, on ne peut pas encore parler de joueur « en cristal », ni tirer des conclusions définitives sur sa fragilité.

Tout se jouera sur la suite : la capacité des Spurs à ne prendre aucun risque, celle de Wembanyama à encaisser mentalement cette nouvelle coupure, et surtout l’absence ou non d’une cascade de blessures dans les années à venir.

