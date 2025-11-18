Victor Wembanyama absent plusieurs semaines !

Aïe. Nouveau coup d’arrêt dans la carrière de Victor Wembanyama. Revenu en grande forme après une thrombose veineuse qui l’a écarté des parquets de nombreux mois, le pivot des San Antonio Spurs va devoir observer une nouvelle période de repos forcé. La faute à une douleur au mollet plus vive que ce qui était initialement annoncé. Absent lors du dernier match, le Français le sera aussi de tous ceux à venir pendant au moins trois semaines. Selon ESPN, c’est seulement d’ici début décembre que les éperons vont réévaluer la situation de leur intérieur.

Les franchises ne veulent plus prendre de risques avec les joueurs blessés au mollet. Des pépins physiques qui ont tendance à mener à une déchirure du tendon d’Achille, comme ce fut le cas pour plusieurs athlètes NBA au cours des derniers mois. Le dernier exemple en date étant Tyrese Haliburton lors des finales contre le Oklahoma City Thunder.

Avec Luke Kornet, Kelly Olynyk et Bismack Biyombo dans la peinture, les Spurs ont encore des joueurs confirmés pour tenir quelques semaines. Ils peuvent aussi compter sur De’Aaron Fox et Devin Vassell pour assurer le scoring et maintenir une place correcte dans cette Conférence Ouest où chaque victoire compte dans la course aux playoffs.

Mais le vide laissé par Victor Wembanyama est évidemment immense, même sur une courte période. Il tourne à 26 points, 13 rebonds et plus de 4 passes depuis le début de la saison. En tout cas, les problèmes s’enchaînent à San Antonio puisque les jeunes Dylan Harper et Stephon Castle sont eux aussi blessés.