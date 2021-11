Anthony Davis allume les Lakers après une nouvelle défaite honteuse

Après deux victoires consécutives décrochées en prolongation, on pensait les Los Angeles Lakers un petit mieux qu’en début de saison. Et encore, ils n’avaient pas forcément fait preuve de sérénité lors de ces deux succès. Mais le petit capital confiance accumulé a vite volé en éclat avec une lourde défaite à domicile contre les Minnesota Timberwolves (83-107). Leurs adversaires restaient pourtant sur six revers de suite. Anthony Davis avait un coup de gueule à passer.

« On a été nuls. Pas de défense. Incapables de scorer. Et ce n’est pas juste dans le troisième quart-temps d’hier soir. C’est comme ça dans tous nos troisièmes quart-temps cette saison », balance l’intérieur All-Star en référence au 40-12 encaissé par son équipe au retour des vestiaires vendredi soir. « On démarre lentement à chaque fois. Il faut que l’on se ressaisisse. Pourquoi on joue comme ça ? Je suis incapable de le dire. C’est à nous de décider si l’on veut être ou non un candidat au titre. Pour l’instant, on ne joue pas comme une équipe qui peut gagner. C’était embarrassant. »

Difficile de donner tort à Anthony Davis. La défaite ne ressemble même pas vraiment à un simple accident de parcours. Bien sûr que les Lakers ne prendront pas des roustes aussi sévères tous les soirs. Mais leurs lacunes sont réelles, aussi bien défensivement qu’offensivement. Après, l’absence de LeBron James joue pour beaucoup. Mais cette équipe a un long chemin à parcourir avant de vraiment pouvoir prétendre au trophée cette saison.

CQFR : Un festival Stephen Curry, les Warriors dominent les Bulls et squattent les sommets