Anthony Davis, le sauveur des Lakers de retour ?

Les Los Angeles Lakers n'auront bientôt plus d'excuses. Enfin, si, mais nettement moins... Alors qu'ils doivent affronter le Miami Heat, deuxième de la Conférence Est, les Californiens et leur coach en sursis Frank Vogel vont peut-être pouvoir compter sur Anthony Davis.

Absent depuis le 18 décembre et une blessure au genou, l'intérieur All-Star sera évalué peu de temps avant le coup d'envoi dimanche, du côté de South Beach. Si l'équilibre de l'équipe et les performances individuelles de certains joueurs peuvent expliquer les résultats décevants des champions 2020, la raison la plus fréquemment avancée pour les justifier reste l'absence d'Anthony Davis.

Agacé, Anthony Davis secoue encore les Lakers !

La capacité de "Unibrow", aussi fragile physiquement soit-il, à être impactant des deux côtés du terrain pour ôter quelques maux de tête à LeBron James et Frank Vogel, est fondamentale. Pourra-t-il, dès dimanche face au Heat, régler une partie des problèmes entrevus depuis le début de la saison ?

Avant sa blessure, Davis tournait à plus de 23 points et 10 rebonds de moyenne, tout en solutionnant une bonne partie de la problématique défensive des Purple and Gold, souvent inquiétants dans ce registre en son absence. Son comeback ne changera pas tout et ses camarades devront être au diapason, mais son apport va forcément soulager beaucoup de monde...