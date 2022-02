Anthony Davis n’est même pas sûr de pouvoir jouer le play-in tournament…

On s'en doutait un peu au vu des images, mais la blessure d'Anthony Davis est sérieuse et met en péril les espoirs des Los Angeles Lakers pour la fin de saison. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, il faut compter encore entre 4 et 5 semaines avant de pouvoir envisager de voir l'intérieur All-Star sur ses deux jambes et en action.

Alors que des tensions existent entre LeBron James, ses représentants et la direction des Lakers, ne pas pouvoir compter sur Anthony Davis jusqu'à début avril est un énorme coup dur. La qualification pour le play-in tournament n'est même pas encore certaine. Et si elle devait se confirmer, les matches se disputeraient du 12 au 15 avril, ce qui implique que Davis sera tout juste revenu ou trop juste pour jouer des rencontres avec une telle intensité.

On a malheureusement vu que la fragilité physique de "Unibrow" ne permettait pas au staff médical des Lakers de précipiter un retour, quelle que soit la nature de sa blessure. Une grosse entorse de la cheville comme celle-ci a besoin d'être totalement consolidée.

Viendra peut-être un moment où les Lakers accepteront l'idée qu'il vaut déjà mieux penser à la saison prochaine et à un gros lifting autour d'un départ de Russell Westbrook et de plusieurs picks. Ce n'est pas comme ça que LeBron a opéré durant sa carrière, mais à 37 ans et même s'il reste phénoménal, les campagnes désespérées ne sont pas bonnes pour sa longévité.