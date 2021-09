Anthony Davis en pivot, le plan des Lakers se confirme bel et bien

Avec LeBron James et Russell Westbrook, Anthony Davis incarne les espoirs des Los Angeles Lakers. Grâce à ce Big Three, les Californiens veulent viser le titre. Et l'intérieur, avec son immense talent, représente probablement le joueur le plus important de ce trio.

Surtout grâce à son profil. Car il ne s'agit pas d'un secret, l'ancien des New Orleans Pelicans peut devenir un atout majeur des Angelenos au poste de pivot. Pas toujours emballé à l'idée d'évoluer dans ce rôle par le passé, AD semble désormais prêt à faire cet effort.

"Il y a eu des discussions à ce sujet, et je m'attends à jouer pivot. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer. Avec le coach Frank (Vogel, ndlr), nous avons parlé de ça à plusieurs reprises, et il s'agit donc du plan. Pour l'instant, rien n'est gravé dans la pierre, mais nous voulons voir comment les choses vont se dérouler. De mon côté, je suis à l'aise avec ça. Evidemment, il y aura des moments où Dwight (Howard) ou DeAndre (Jordan) vont sûrement débuter sur certains matches. Mais pour la plupart, je pense que c'est le plan de me faire jouer en pivot", a confirmé Anthony Davis devant la presse.

Une décision plutôt logique pour les Lakers. Par le passé, la superstar a déjà prouvé son efficacité à ce poste sur certaines séquences. Et clairement, il peut permettre à son équipe de passer un cap grâce à sa présence en poste 5. De plus, avec cet effort, Anthony Davis montre aussi l'exemple.

