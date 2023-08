Anthony Davis prolonge aux Lakers pour un salaire annuel record !

L'histoire continue entre Anthony Davis et les Los Angeles Lakers ! Comme pressenti ces dernières semaines, la franchise californienne a lancé une offensive pour prolonger le contrat de l'intérieur, éligible à une extension sur cette intersaison.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'ex-joueur de New Orleans Pelicans a prolongé pour 186 millions de dollars sur trois années supplémentaires ! De cette manière, la superstar de 30 ans va percevoir le salaire annuel le plus important de l'histoire de la NBA : 62 millions par an.

Avec cette extension, AD se retrouve sous contrat avec les Angelenos jusqu'en 2028. Pour un total de 270 millions de dollars. Il s'agit d'un signe fort de la part des Lakers, qui ont décidé de lui donner immédiatement le maximum sur le long terme.

Malgré ses problèmes physiques par le passé, le natif de Chicago dispose de la confiance totale de ses dirigeants. Avec un LeBron James qui ne sera pas éternel, Los Angeles donne très clairement les clés du camion à l'ancien talent de Kentucky.

Un choix globalement logique pour les Lakers, qui continuent de miser sur la continuité du projet (re)lancé depuis février. A Anthony Davis de se montrer à la hauteur de ce deal XXL.

Les statistiques défensives impressionnantes d’Anthony Davis