Anthony Davis s’est tordu la cheville, les fans des Lakers ont flippé

Les fans des Lakers se faisaient une joie de retrouver Anthony Davis cette nuit après cinq semaines d'absence. On les comprend. Lorsque "AD" est sur le terrain, la différence est radicale et ses 26 minutes en sortie de banc lors de la victoire contre San Antonio cette nuit ont été excellentes avec 21 points, 12 rebonds et 4 contres. Malheureusement, il y a toujours avec Davis cette angoisse que le moindre contact, la moindre mauvaise réception, finisse en catastrophe.

A peine revenu, l'intérieur All-Star a involontairement donné des sueurs froides aux spectateurs de la Crypto.com Arena.

A la fin du 3e quart-temps, Anthony Davis a vu les secondes s'égrainer et a pris un shoot du milieu deu terrain. Zach Collins est venu perturber sa trajectoire et... un silence de cathédrale s'est installé dans la salle au moment où la cheville de "AD" a tourné sur la réception. L'espace de quelques secondes, le temps que Davis se relève et donne l'impression que tout aille bien, on imagine que les fans ont sombré dans le désespoir en se disant que leurs dernières chances de disputer les playoffs venaient de s'envoler.

C'est presque à la surprise générale que l'ancienne star des Pelicans est finalement restée sur le terrain pour aller prendre ses lancers - Collins a pris une flagrante - et a poursuivi la partie. Au sortir du match, Anthony Davis a simplement dit que sa cheville et son corps allaient bien. Il faudra quand même suivre ça de près dans les prochains jours, tant on est tristement habitués à ce que les pépins physiques viennent frapper le #3 de L.A.

Anthony Davis spraining his ankle on a halfcourt shot….I’ve seen it all. pic.twitter.com/kRKRrOyitI — HTB ♨️ (@HenryTheBlasian) January 26, 2023

