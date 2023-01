Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Magic : 120-126

Nets @ Sixers : 133-137

Wizards @ Rockets : 108-103

Nuggets @ Bucks : 99-107

Wolves @ Pelicans : 111-102

Hawks @ Thunder : 137-102

Jazz @ Blazers : 124-134

Raptors @ Kings : 113-95

Grizzlies @ Warriors : 120-122

Spurs @ Lakers : 114-113

- On a déjà vu pas mal de performances individuelles dingues en NBA cette saison. Celle de Damian Lillard contre le Jazz s'inscrit directement dans la collection. Le meneur de Portland a tout simplement réalisé le match à 60 points le plus efficace de l'histoire, lors de la victoire des Blazers face au Jazz.

Avec 60 points, 8 passes et 7 rebonds à 89% de true-shooting et 9/15 à 3 points, "Dame" a marché sur l'eau et sur les espoirs d'Utah de venir réussir un coup dans l'Oregon. Alors que Portland était à -12 à la fin du 1er quart-temps, Lillard a sorti le bleu de chauffe et s'est lancé dans une prestation irréelle dont on le savait capable et dont son équipe avait besoin.

Il n'y a désormais que deux joueurs qui ont réussi plus de matches à 60 points en NBA que Damian Lillard (4) : Wilt Chamberlain (32) et Kobe Bryant (6).

- Le match entre Golden State et Memphis a tenu ses promesses ! Les Warriors et les Grizzlies ont livré une bataille féroce qui s'est jouée sur le fil et a donné envie de voir une série de playoffs entre ces deux équipes qui ne s'aiment pas franchement. Jordan Poole est le héros du soir, puisque c'est lui qui a délivré les Warriors sur un drive payant à 1 seconde de la fin. Avant ça, on se disait surtout qu'il allait prendre cher dans le vestiaire.

Dans le money time, son shoot prématuré avec 12 secondes à jouer et Stephen Curry seul à côté de lui a fait péter une durite à la superstar de Golden State, éjectée pour avoir balancé son protège-dents de rage.

Derrière, des paniers clutch se sont enchaînés entre Ja Morant, Klay Thompson à 3 points et Brandon Clarke, mais c'est bien Poole qui a su garder son sang froid.

- Ben Simmons (12 pts, 5 rbds, 5 pds)était de retour à Philadelphie et le public ne l'a de nouveau pas épargné. L'Australien a été copieusement hué à chaque séquence lors de laquelle il a touché le ballon. Il s'agissait aussi des premières retrouvailles entre Simmons et Embiid. Elles ont débouché sur une 6e victoire consécutive pour Philadelphie, avec un James Harden décisif, lui aussi contre son ancienne équipe.

Harden a inscrit deux paniers à 3 points et un panier sur drive dans les 4 dernières minutes du match pour assurer aux Sixers une victoire. Tyrese Maxey (27 pts) et Embiid (26 pts) ont contribué, pour répondre à Seth Curry (32 pts) et Kyrie Irving (30), orphelins de Kevin Durant pour un 7e match de rang.

Ce n'est pas banal : Brooklyn a perdu en shootant à 64%...

- On a encore eu très peur pour Anthony Davis... L'intérieur des Lakers a fait son retour cette nuit contre San Antonio, mais s'est tordu la cheville sur un shoot du milieu de terrain, après une intervention de Zach Collins qui lui a valu une flagrante. Davis a pu finir le match et aider Los Angeles à rebondir après la déception de la défaite dans le derby contre les Clippers.

Après 20 matches d'absence, "AD" a été précieux d'emblée en apportant 21 points, 12 rebonds et 4 contres en sortie de banc et en 26 minutes. LeBron James a moins eu besoin de faire des merveilles et s'est contenté de 20 points. C'est dans le 4e quart-temps que les Lakers ont créé l'écart et validé ce succès.

Anthony Davis stayed down on the floor for a few seconds holding his right foot after this play. It was ruled a flagrant foul on Zach Collins, AD hit all 3 FTs.pic.twitter.com/l5LWbtuswG — Michael Corvo (@michaelcorvoNBA) January 26, 2023

- On espérait voir un duel Antetetokounmpo-Jokic, entre détenteurs des 4 derniers trophées de MVP. Malheureusement, le Joker était au repos pour éviter le back to back. Giannis et Milwaukee en ont profité, non sans devoir s'employer. Le Greek Freak a fait basculer le match en faveur des Bucks grâce à son agressivité offensive et sa capacité à aller sur la ligne (15/22) pour finir avec 33 points et 14 rebonds.

Jamal Murray, "KCP" et "MPJ" étaient eux sur le flanc et il n'y a pas vraiment d'enseignements à tirer de cette version des Nuggets.

- Kyle Kuzma a compris ces derniers jours que les Wizards avaient envie de lui donner le double des clés de la franchise. Il s'en est montré digne en aidant son équipe à renverser une situation compromise à Houston. Kuzma a inscrit 20 de ses 33 points dans le 4e quart-temps, alors que les Rockets menaient de 10 points à l'entame de l'ultime période. C'est la 4e victoire de suite pour le groupe de Wes Unseld Jr.

- Les Wolves ont gâché le retour de Brandon Ingram, absent depuis deux mois. Minnesota, grâce à un gros 3e quart-temps, aux 37 points d'Anthony Edwards et au double-double de Rudy Gobert (17 pts, 12 rbds) notamment, a repris sa marche en avant. Ingram a joué 26 minutes pour 13 points, 5 rebonds et 5 passes. Les Pelicans sont sur 6 défaites de suite et attendent impatiemment un autre comeback, celui de Zion Williamson.

- Trae Young a pris un bon bol d'air de chez lui, dans l'Oklahoma, pour retrouver un peu de confiance à 3 points et décrocher une victoire avec les Hawks. Face au Thunder, le meneur All-Star a posé 33 points et 11 passes à 3/6 à 3 points, lui qui restait sur un 1/17 dans l'exercice sur les 4 derniers matches. Il fallait bien ça pour survivre aux 36 points de Shai Gilgeous-Alexander. Atlanta s'est quand même fait peur, Young le premier, lorsque Jalen Williams a ramené OKC à un point à 15 secondes de la fin après avoir subtilisé le ballon à Trae.

- Bouillants ces derniers jours, les Kings ont un peu calé à domicile lors de la venue des Raptors. Toronto a ressemblé à sa meilleure version, ce qui n'est pas arrivé souvent cette année, et a pu limiter la meilleure attaque de NBA sous les 100 points, tout en faisant preuve d'efficacité avec Pascal Siakam (26 pts, 11 rbds) en chef de file. Les Raptors ne sont finalement qu'à une victoire du top 10 et d'une place pour le play-in...

- Le Magic a résisté au retour des Pacers dans les dernières minutes pour signer une deuxième victoire de suite. Le duel entre les deux favoris pour le titre de Rookie of the Year a tourné en faveur de Paolo Banchero (23 pts), même si Bennedict Mathurin (26 pts) a pris chaud en sortie de banc.

