Anthony Davis : « Sans ma blessure, on battait les Suns au premier tour »

Cela fait deux ans maintenant que les Phoenix Suns se sont hissés au sommet de la Conférence Ouest. Deuxième de la saison régulière l’an passé, ils ont ensuite éliminé plusieurs des principaux favoris au titre pour atteindre les finales NBA (avant de finalement s’incliner contre les Milwaukee Bucks). Une mainmise confirmée cette saison avec la première place de la franchise de l’Arizona, qui dispose du meilleur bilan du championnat avec 54 victoires en 68 matches. Malgré ça, Anthony Davis reste convaincu que les Los Angeles Lakers étaient au-dessus en 2021.

Pour lui, c’est évident : l’élimination des Angelenos par les Suns au premier tour des derniers playoffs s’explique d’abord par sa blessure au milieu de la série.

« On le sait, ils le savent. Ils s’en sont bien sortis avec ma blessure », confie l’intérieur All-Star.

Blah. Ça paraît tellement insolent vu l’écart de niveau entre les deux équipes aujourd’hui. Mais AD n’a peut-être pas complètement tort. Il faut déjà comprendre que les Suns ont engrangé beaucoup, beaucoup de confiance depuis ces playoffs. Ils étaient moins solides il y a un an. Et les Lakers menaient 2-1 avant un Game 4 important. Touché pendant la rencontre, Davis n’avait joué que 19 minutes et son équipe s’était inclinée. Elle avait aussi perdu le Game 5, disputé sans lui.

Anthony Davis était finalement revenu à la hâte lors du Game 6, encore perdu. Au final, il était diminué. Tout comme LeBron James. Mais bon. C’est facile à dire avec le recul. Rien ne garanti que les Lakers soient passés en étant à 100%.

En tout cas, les joueurs de Phoenix ont vu les commentaires de Davis avant le match d’hier. Leur réponse ? Une rouste infligée à Los Angeles, 140 à 111.