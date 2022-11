Le début de saison raté des Los Angeles Lakers (2-7) et leurs perspectives d'avenir pour le moins limitées vont forcément provoquer du mouvement à un moment ou à un autre. D'après Bill Simmons et Kevin O'Connor de The Ringer, des rumeurs commencent à circuler dans la ligue autour d'Anthony Davis et "AD" pourrait être le levier d'action pour les Lakers.

L'idée aurait semblé folle il y a 2 ans, mais les difficultés de l'ancien Pelican à retrouver son meilleur niveau, physique et technique, permettent de comprendre pourquoi L.A. serait aujourd'hui à l'écoute pour un trade. Mais contre quoi et pour aller où ?

Simmons et O'Connor sont d'accord sur un point : le marché est plus limité qu'il n'y paraît pour Anthony Davis, bien qu'il n'ait que 30 ans et que son arsenal lui ait permis d'être considéré un temps comme un possible joueur all-time. Sur les quatre dernières saisons, parmi les 50 joueurs qui ont joué le plus d'actions en isolation, "Unibrow" est 48e au classement de l'efficacité, avec les seuls Randle et... Westbrook derrière lui.

Voici ce qu'entrevoient le boss de The Ringer et son journaliste :

Ils pensent que l'équipe la plus crédible pour un trade d'Anthony Davis serait New York. Les Knicks ont une tonne de tours de Draft à envoyer, ils cherchent une star et le marché new yorkais conviendrait à Klutch Sport.

Chicago est à surveiller car c'est l'une des rares autres destinations, ville natale oblige, qui satisferait "AD". Le trade est moins facile à monter et il faudra combiner Nikola Vucevic, Patrick Williams et des tours de Draft pour ne serait-ce qu'ouvrir la discussion

Il faut surveiller Charlotte, qui rêve d'un gros coup et peut parfaitement se mettre sur un plan à trois comme on l'avait évoqué avec les Pacers pour un deal autour de Westbrook.

Les Warriors réfléchiront forcément si les Lakers leur demandent Draymond Green (qui pourra enfin jouer avec son nouveau BFF LeBron), Jonathan Kuminga, Moses Moody et un pick

Les Lakers aimeraient récupérer au moins 6 picks (peut-être via des transactions à trois) pour les adjoindre à un package l'été prochain pour recruter... Kevin Durant.

Des hypothèses toutes intrigantes, mais qui n'ont pour le moment qu'une base spéculative. Le bruit pourrait se faire plus pressant si le bilan des Lakers ne s'améliore pas dans les jours et les semaines qui viennent. Anthony Davis n'est en tout cas plus du tout intouchable et il semble même être le seul atout majeur de la franchise dans l'optique d'une reconstruction totale.

Les Lakers ont un problème à régler avec Anthony Davis