Les Lakers ont un problème à régler avec Anthony Davis

Très discret en deuxième mi-temps, Anthony Davis doit être alimenté plus régulièrement par ses coéquipiers en attaque.

Les Los Angeles Lakers ont sacrifié bon nombres d’atouts – Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, des picks – pour rameuter Anthony Davis en provenance des New Orleans Pelicans en 2019. Un transfert dont ils pourraient payer le prix fort s’ils venaient à passer à côté de leur saison pour ensuite refiler un choix de draft très haut placé à la franchise de Louisiane, qui peut échanger son pick avec celui des Californiens. L.A. occupe pour l’instant l’avant-dernière place à l’Ouest avec seulement 2 victoires en 9 rencontres.

Davis est arrivé avec deux missions. Un plan en deux temps : d’abord mener les Lakers à un nouveau sacre en épaulant LeBron James puis prendre son relais en s’affirmant comme le prochain visage de la franchise au déclin du King. La première partie s’est déroulée sans accroc. Quelques mois après ses premiers pas sous la tunique mauve et or, les Angelenos remportaient le titre en battant Miami dans la « bulle » de Disneyland.

Mais pour ce qui est de la suite… ça cafouille. James n’est plus aussi dominant physiquement à bientôt 38 ans. Il fait toujours ses statistiques (24-9-7) mais en faisant preuve de maladresse (21% à trois-points !) et en ayant moins d’impact que par le passé. AD est le meilleur joueur de l’effectif mais il ne se comporte pas comme tel ou n’est pas traité comme tel par ses coéquipiers. Illustration lors du match de la nuit dernière. L’intérieur All-Star n’a pris que deux tirs en seconde période et son équipe s’est inclinée contre les Cleveland Cavaliers (100-114).

Anthony Davis très discret en deuxième mi-temps, quel responsable ?

Anthony Davis a fini avec 19 points, 12 rebonds et 4 passes. Il a réussi 4 de ses 5 tentatives au cours d’un premier quart-temps à l’avantage des Lakers (36-30). Il s’est éteint en deuxième mi-temps et son équipe a été limité à 36 points au retour des vestiaires pour finalement s’incliner de 14 longueurs. Sans doute frustré, l’intéressé n’a pas souhaité parler à la presse. Ses coéquipiers l’ont fait pour lui.

« Il est évident qu’AD doit toucher plus le ballon », admet LeBron James. « Notre premier objectif doit être de s’assurer qu’il touche la balle tout au long du match. » « Je ne sais pas à qui revient le boulot en priorité pour être honnête », répond Russell Westbrook quand il lui est demandé qui est censé remplir cette mission évoquée par James. « Je vais laisser au coach le soin de trouver le meilleur moyen de l’utiliser. Quand je suis sur le terrain, j’essaye de lire au mieux le jeu et de rendre le match plus facile pour lui et pour l’équipe. »

Westbrook est le meneur de jeu mais il sort du banc – avec succès ! James est en charge de la création pendant une majeure partie de la rencontre. Pour Darvin Ham, le coach, les torts sont partagés mais il tient à responsabiliser ses joueurs, y compris Anthony Davis.

« Il a ma bénédiction s’il veut lui-même annoncer un système en sa faveur. On a essayé de le mettre dans le rythme. On a essayé de mettre LeBron dans le rythme. Des fois, c’est dicté par le match. (…) Ces gars-là ne sont pas des rookies. Nous avons plusieurs systèmes où AD peut être impliqué. Il faut juste faire preuve d’organisation. »

Un AD fort, une condition essentielle pour accrocher les playoffs

Au final, c’est surtout dommage pour les Lakers parce qu’Anthony Davis est bon. Il serrait les dents après des douleurs au dos mais il a déjà joué 8 des 9 premiers matches et, à son échelle, c’est finalement beaucoup. En plus, il est plutôt inspiré. Il compile pour l’instant plus de 22 points et 11 rebonds de moyenne à 53% de réussite aux tirs tout en étant assez monstrueux défensivement. Los Angeles disposait un temps de l’un des 3 meilleurs ratings défensifs de la ligue malgré un bilan négatif, essentiellement grâce à AD.

Mais il doit effectivement pouvoir être la première option en attaque, ou au moins une première option bis. Ça passe par une meilleure implication, avec un effort concerné de chacun pour le mettre en valeur. Il serait aussi pratique qu’il retrouve une forme d’efficacité aux tirs extérieurs. Anthony Davis est catastrophique à mi-distance depuis plus de deux ans et ça n’aide pas. En tout cas, voilà un nouveau problème à régler pour les Lakers afin de pouvoir sauver leur saison et remonter la pente à l’Ouest.

