Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Lakers : 114-100

Bulls @ Raptors : 104-113

Wizards @ Grizzlies : 97-103

Jazz @ Clippers : 110-102

---

- Voir les Cavs gagner 8 matches de suite et être l'équipe la plus plaisante à voir jouer à l'Est alors que LeBron James est dans le camp d'en face, on n'était pas sûrs d'assister à ça de notre vivant. Et pourtant... Cleveland a mis une mi-temps à s'acclimater à la Crypto Arena, avant d'accélérer sous l'impulsion de son backcourt Donovan Mitchell (33 pts) - Darius Garland (24 pts) déjà dévastateur.

Mitchell a encore joué comme un MVP, pendant que Los Angeles manquait à nouveau de constance. Les Lakers sont retombés dans leurs travers, avec un Anthony Davis terriblement discret après le repos (deux tirs pris seulement) et LeBron (27 pts, 7 rbds) productif mais incapable de bousculer la dynamique de la fin de partie.

Le King n'avait plus perdu depuis 2011 contre les Cavs et ce n'est que la deuxième fois de sa carrière en NBA. Les temps changent !

Donovan Mitchell and Darius Garland showed out in the Cavs W tonight! Mitchell: 33 PTS, 5 REB

Garland: 24 PTS, 4 REB, 7 AST Cleveland has won 8 straight games 🔥 pic.twitter.com/S7F2JYmuDD — NBA (@NBA) November 6, 2022

- Pour l'instant feel good dominical pour les Lakers - il n'y en a pas beaucoup cette saison - on retiendra quand même que le public commence à vraiment apprécier et soutenir Russell Westbrook dans son rôle de 6e homme. L'ancien MVP a été acclamé lors de ses passages sur les lignes et a apporté 19 points, 10 passes et, plus grinçant, 7 pertes de balle en 32 minutes.

Les Lakers ont un problème à régler avec Anthony Davis

- Petite consolation pour les Lakers, leurs voisins des Clippers ont eux aussi perdu après trois victoires de suite et présentent à peine plus de garanties. La réception du Jazz aurait dû être l'occasion de rester dans le positif, mais les Californiens ont vendangé une belle opportunité.

L.A. menait de 10 points à la mi-temps et était encore en contrôle jusqu'à la moitié du 3e quart-temps, notamment grâce à un très bon Paul George (34 pts). C'est là que Jordan Clarkson (23 pts), Collin Sexton (22 pts) et Malik Beasley, auteur du panier à 3 points qui a donné l'avantage définitif à Utah dans le money time après un run de 14-2.

Vous ne rêvez pas, le Jazz (8-3) est deuxième de la Conférence Ouest après 11 matches.

- Sans Bradley Beal, placé en protocole Covid, les Wizards ont fait de leur mieux à Memphis mais n'avaient que peu de chances de l'emporter. Les Grizzlies ont été plus solides dans le 4e quart-temps après un échange d'amabilités et de domination au tableau d'affichage. Desmond Bane (28 pts) décidément bouillon et Ja Morant (23 pts, 9 rbds, 6 pds) ont été les plus tranchants, pour éviter l'accident après avoir dilapidé 23 points d'avance en deuxième mi-temps.

- Santi Aldama (4 pts, 10 rbds, 3 stls, 2 asts), lui, continue de faire un joli début de saison en chauffant la place pour Jaren Jackson Jr.

Santi Aldama is dishing out GIFTS in Memphis 🎅 The Grizzlies lead 34-30 in Q2 on the NBA App. 📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/Ls8OgF4cfo — NBA (@NBA) November 6, 2022

Koloko, quelle trouvaille encore !

- Les Raptors sont tellement solides et sûrs d'eux qu'ils peuvent se permettre de perdre Pascal Siakam 15 jours et de tout de même battre Chicago. Le retour de Fred VanVleet a fait énormément de bien, puisque le meneur All-Star a immédiatement apporté 30 points et 11 rebonds.

Scottie Barnes (19 pts, 10 rbds) et OG Anunoby (22 pts) ont haussé le ton pour compenser l'absence de "Spicy-P", avec encore un apport énorme de l'épatant rookie Christian Koloko (11 pts, 6 blks). Le Camerounais drafté au 2e tour 2022 est une nouvelle preuve des compétences des Raptors en matière de scouting et de recrutement.

Christian Koloko has SIX blocks so far! 🗣️🚫 Raptors lead the Bulls 76-71 in Q3 on the NBA App. 📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/HJ6QOAkbVd — NBA (@NBA) November 7, 2022

Le double-double du divin chauve Alex Caruso (11 passes, 11 rebonds) et celui de Nikola Vucevic (18 pts, 12 rbds) n'ont pas été suffisants pour les Bulls. DeMar DeRozan n'a pris que 9 tirs (il en a quand même rentré 7), son plus petit total de la saison en NBA.