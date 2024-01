Anthony Edwards accuse les arbitres de tricher : “On a joué à 5 contre 8”

"Cheating ass refs !" Anthony Edwards n'a pas caché son énervement au moment de taper dans la main de Rudy Gobert après la victoire des Wolves contre le Thunder, la nuit dernière, dans le choc au sommet de la Conférence Ouest. Pour la star de Minnesota, les arbitres ont "triché" en sifflant de manière beaucoup trop déséquilibrée à son goût. Pas tellement au niveau des lancers accordés (15 contre 22), mais sur flot de la rencontre. Sans employer des mots aussi vulgaires que sur le terrain, Edwards s'est assuré de prendre une amende en évoquant sa frustration devant les médias un peu plus tard.

"Je vais prendre cette amende, mais je m'en moque. Je ne sais pas comment on a gagné parce que les arbitres ne nous ont rien donné. On a dû jouer en se faisant bousculer et attraper. Félicitations à mes coéquipiers et à mon équipe. [...] Les arbitres ont été mauvais. Nuls. On a joué à 5 contre 8 aujourd'hui".

Anthony Edwards a quand même trouvé le moyen de finir avec 28 points au compteur pour guider les Wolves vers cette précieuse victoire.

Anthony Edwards dropped 27 PTS to help the Timberwolves take down the top seed in the West 🐺 pic.twitter.com/fonunDi8Vs — NBA (@NBA) January 30, 2024

[ITW] Bilal Coulibaly : « Il y a toujours un concours avec Wembanyama »