Anthony Edwards coaché à la dure comme Tim Duncan ?

Anthony Edwards est en train de devenir un leader chez les Wolves et cela s'étend au-delà du terrain. Après un démarrage de saison poussif, à l'image de celui de la franchise, le jeune arrière monte en puissance et n'est pas étranger à la série de quatre victoires consécutives de son équipe. En termes de comportement, Edwards fait de plus en plus l'unanimité et le coaching staff n'a que des éloges pour lui ces dernières semaines. Son comportement et sa volonté d'être coaché sont mises en avant par Chris Finch.

Interrogé sur les compliments reçus, Edwards a reconnu avoir droit au traitement à la Tim Duncan.

"J'essaye d'être le joueur le plus coachable de l'équipe pour donner l'exemple. Finchy m'insulte tous les jours, mais je sais que ce n'est que de l'amour et le moyen de montrer aux gars qu'il peut faire ça à tout le monde", a expliqué Anthony Edwards.

A San Antonio, Tim Duncan et Gregg Popovich avaient un accord tacite. Pop déchargeait fréquemment sa frustration et sa colère sur sa superstar dans le vestiaire pour que le reste du groupe se sente concerné et comprenne que tout le monde était traité à égalité.

Edwards n'a pas l'aura et les accomplissements de Tim Duncan, mais puisqu'il est amené à devenir le visage de cette franchise, autant s'y préparer. Sur le strict plan du basket, Anthony Edwards fait sa meilleure saison statistique avec 23.7 points, 6.2 rebonds et 4.4 passes par match, le tout à 46%.

