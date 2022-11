Giannis Antetokounmpo : “Je veux être comme Tim Duncan”

Giannis Antetokounmpo est parti sur les bases de sa meilleure saison en NBA. Il est, avec Stephen Curry, Luka Doncic et Jayson Tatum, l'un des grands favoris pour le MVP cette saison. Ce serait là son troisième trophée. Le Grec est incontestablement devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète. Mais les concours de popularité ne l'intéressent pas, comme il l'explique à son coéquipier Serge Ibaka, qui l'a reçu dans son émission "How Hungry Are You".

"Est-ce que je suis l'un des visages de la ligue ? Oui. Mais je ne suis pas le seul. Il y a aussi LeBron. LeBron joue encore. Steph vient de gagner un titre. KD joue encore. Embiid déchire tout. Jokic est le double lauréat en titre du MVP. Magic Luka. Il y a plein de joueurs. Je veux être comme Tim Duncan. Je veux disparaître. Tu veux faire de moi le visage de la ligue, j'essaye d'esquiver ça."

Giannis Antetokounmpo suit pour l'instant les traces de l'icône des San Antonio Spurs. Il lui reste encore du temps pour le rattraper au nombre de bagues. La superstar des Milwaukee Bucks en a une, Duncan en a glané 5 tout au long de sa carrière.