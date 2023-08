Erik Spoelstra : “Anthony Edwards me rappelle Dwyane Wade”

Depuis le début de la préparation pour le Mondial, Anthony Edwards impressionne Team USA et son staff. Au point d’être comparé à un Hall of Famer par Erik Spoelstra, assistant de la sélection. Le coach du Heat, interrogé par CNN Philippines, ne peut s’empêcher de voir du Dwyane Wade en lui.

« C’est difficile de regarder Anthony Edwards et de ne pas voir Dwyane Wade », a-t-il assuré. « Et je ne suis pas du genre à faire des comparaisons. Mais la façon dont il bouge, la façon dont il se bat, la façon dont il électrise la foule, oui, cela me rappelle le numéro 3. »

"It's hard to look at Anthony Edwards and not see Dwyane Wade... The way he moves, competes, and electrifies the crowd. Yes, that reminds me of number 3."

Erik Spoelstra on which US Men's Basketball player reminds him of D-Wade 👀

(via @cnnphilippines)pic.twitter.com/1Qo6rPYMZY

— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 23, 2023