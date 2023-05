La saison des Minnesota Timberwolves a globalement représenté une déception. Après le trade XXL pour Rudy Gobert, la franchise nourrissait de grands objectifs. Et une élimination au premier tour des Playoffs face aux Denver Nuggets (1-4) reste un échec. Pour autant, il y a de l'espoir pour Anthony Edwards et ses partenaires.

En effet, après une saison régulière mitigée, les Wolves ont affiché un visage combattif en Playoffs. Il y avait un monde d'écart avec les Nuggets, mais il y a eu des enseignements encourageants. Désormais, Minnesota a clairement affiché une volonté de construire autour d'Edwards.

Et bon signe, le jeune talent semble totalement investi dans le projet de Minnesota. Au point de programmer un voyage en France cet été pour bosser avec Gobert.

"J'adore Rudy ! Rudy et moi, nous nous comprenons très bien. Nous parlons tout le temps et je pense qu'il peut vraiment s'améliorer, pour attraper le ballon et finir les actions. Je lui dis tout le temps : 'Rudy, je vais te lancer le ballon à chaque fois. Je veux te voir marquer sur un hook ou claquer un dunk sur l'adversaire.'

Et il me répond : 'je suis là'. Cet été, nous allons nous réunir et bosser ensemble. Il m'a dit de lui faire confiance, j'ai commencé à le faire et à lui donner le ballon, il a toujours fait le bon choix. Il a continué de faire les bonnes actions à l'intérieur, en terminant ou en ressortant.

Je lui fais confiance. Un vol déjà réservé ? Pas encore, Rudy doit tout payer ! Il a tout l'argent", s'est marré Anthony Edwards pour le Star Tribune.