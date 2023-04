Anthony Edwards a parlé, il a assumé : le game winner, c’est pour lui

Anthony Edwards jurait à qui voulait l’entendre que la série entre les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets n’était pas terminée après le Game 3 perdu, la troisième défaite de suite de son équipe, en fin de semaine dernière. Le jeune homme est revenu encore plus combatif pour le Game 4 et ses efforts ont payé : son équipe l’a emporté pour la première fois contre la franchise du Colorado (114-108 après prolongation). Avec 34 points du premier choix de la draft 2020, dont le panier pour la gagne à trois-points dans les dernières secondes de la partie.

CLUTCH. TIMBERWOLVES LEAD BY 4 ON TNT! pic.twitter.com/4uAadAeD1w — NBA (@NBA) April 24, 2023

« Je suis fier, je ne voulais pas me faire sweeper. Je ne veux jamais me faire sweeper durant ma carrière donc j’ai pris ça personnellement », expliquait l’arrière All-Star.

Auteur de 41 points et 36 points lors des deux matches précédents, il continue de montrer qu’il a les épaules pour le plus haut niveau. Sa cinquième sortie à plus de 30 points en playoffs. Seul LeBron James en compilait plus que lui (8) avant ses 22 ans. Anthony Edwards est lancé sur les traces des plus grands.

Anthony Edwards has recorded his 5th career 30-point playoff game, the 2nd-most such games before the age of 22 in NBA history 👏 He trails only LeBron James. LeBron James – 8

Anthony Edwards – 5

Kobe Bryant – 4 pic.twitter.com/B5esHqxMv4 — NBA (@NBA) April 24, 2023

