Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Knicks : 93-102

Kings @ Warriors : 125-126

Celtics @ Hawks : 129-121

Nuggets @ Wolves : 108-114, après prolongation

New York Knicks 3-1 Cleveland Cavaliers

- Cette série jouée sur un basket un peu rugueux et à l'ancienne est en train de tourner à l'avantage des Knicks, qui ne sont plus qu'à une victoire de leur première qualification pour les demi-finales de Conférence depuis 10 ans. New York a fait le plein au Madison Square Garden, grâce à plus de constance offensive et une domination au rebond. Ah, et à un meilleur leader offensif, pourrait-on dire...

- Jalen Brunson a encore été excellent pour les Knicks, avec des paniers inscrits au bon moment, 29 points et cette mentalité visible de gars qui ne veut pas s'enflammer et sait que son équipe n'a encore rien fait. Son shoot au buzzer du 3e quart-temps et son adresse à mi et longue distance ont été incroyablement précieuses.

Brunson a bien été aidé par un RJ Barrett agressif (26 pts) et un Josh Hart épuisant d'activité des deux côtés du terrain le premier match de playoffs de sa carrière dans le cinq.

- Difficile de ne pas parler du match de Donovan Mitchell. Les Cavs n'ont pas pu compter sur leur star dimanche, gênée par la bonne défense de New York et ses propres difficultés à trouver un rythme et ses positions. Dans ce Garden qu'il n'est pas passé loin de rejoindre avant d'être envoyé à Cleveland et devant une partie de sa famille, "Spida" a vrillé : 11 points à 5/18 avec 6 pertes de balle. Darius Garland (26 pts, 10 pds) est le seul à avoir entretenu l'espoir chez les Cavs.

- On a beaucoup parlé des décibels de Sacramento, mais le Madison Square Garden a encore fait honneur à sa légende, que ce soit pendant la partie ou autour de la salle. L'effervescence est réelle et la NBA se porte forcément un peu mieux quand les Knicks sont compétitifs, c'est indéniable. Voir Spike Lee en train de vibrer accroupi et prêt à entrer sur le terrain, c'est bon signe quant à la ferveur locale.

Sacramento Kings 2-2 Golden State Warriors

- Irrespirable et épuisante. Voilà les deux qualificatifs qui viennent en tête pour évoquer cette série disputée sur un rythme totalement effréné et qui a conservé son suspense dimanche. Les Warriors ont eu chaud, ont été encore bousculés dans le corps et dans le coeur, mais ils ont tenu et remporté leur game 4 à la maison contre des Kings toujours aussi décomplexés.

Les deux équipes ne se sont pas lâchées et Sacramento n'est pas passé très loin de créer la sensation. Harrison Barnes a même eu une balle de match à 3 points après que Golden State ait réussi - pour une fois - à dissuader De'Aaron Fox de prendre le shoot de la gagne.

Juste avant, Stephen Curry, phénoménal en attaque (32 pts à 11/22) avait commis une belle bourde alors que les Warriors étaient à +5 et se dirigeaient vers la victoire. Une "Chris Webber", comme on dit dans le jargon. Les Warriors n'avaient plus de temps mort, mais Curry en a quand même demandé un. Résultat : un lancer réussi, la possession pour les Kings et un panier à 3 points de Malik Monk pour revenir à un point à 30 secondes de la fin...

Steph Curry pulled a Chris Webber and called a timeout for the Warriors pic.twitter.com/psJJgacaq7 — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) April 23, 2023

Il n'y a finalement pas eu de conséquences graves et on peut même saluer la bonne défense de Curry sur Fox sur la dernière action du match.

STEPH LOCKS UP FOX TO SEAL THE GAME 😤 pic.twitter.com/SW5hpfGse4 — SportsCenter (@SportsCenter) April 23, 2023

- Le meneur des Kings, justement, continue de prouver qu'il a passé un cap gigantesque cette saison. Fox a posé 38 points en dégoûtant tous ceux qui ont tenté de lui interdire l'accès au cercle ou à son spot préféré à mi-distance. Draymond Green, qui a défendu sur lui une partie de la deuxième mi-temps après s'être pris le bec avec lui en première (ce qui a débouché sur une double faute technique), a fait de son mieux pour le freiner.

- Draymond Green, justement, a démarré sur le banc pour son retour de suspension, en accord avec Steve Kerr. En tant que défenseur principal sur le shooteur, Green a poussé les Kings à un 5/15. Lorsqu'il s'est occupé de Fox après le repos, ce dernier n'a shooté qu'à 2/7 et a tout fait pour éviter de se retrouver en sa compagnie. On peut encore lui reprocher quelques fautes grossières et des risques inconsidérés avec une faute technique précoce sur la truffe, mais son comeback a fait du bien aux Warriors sur le plan défensif en particulier.

- Les Kings auraient probablement dû tenter avec plus d'ardeur de gagner le game 3 sans Draymond Green, ni Gary Payton II. Le coup était jouable. Là, même s'ils ont encore été excellents et compétitifs sur le game 4. On pense à Keegan Murray, rookie, mais plein de sang froid pour planter 23 points et 5 paniers à 3 points. Ou à Davion Mitchell, énorme d'intensité en défense et pas maladroit de l'autre côté (12 pts).

Boston Celtics 3-1 Atlanta Hawks

- Boston n'est plus qu'à une victoire de rejoindre Philadelphie. Le game 4 de la série face à Atlanta a tourné à l'avantage des Celtics, plus solides et sûrs de leurs forces malgré une résistance honorable de la part des Hawks.

- Après avoir raté 6 de ses 7 premiers tirs, Jaylen Brown a enlevé le masque de protection qu'il porte depuis deux mois. Résultat : l'ailier All-Star a semblé libéré et a claqué 31 points à 12/22, pour matcher l'énergie offensive de son camarade Jayson Tatum (31 pts aussi).

- Surclassé par le banc des Hawks dans le game 3, celui des Celtics a répondu présent cette nuit. Robert "Timelord" Williams a posé 13 points, 15 rebonds et 2 contres, Malcolm Brogdon, fraîchement élu 6e homme de l'année, a lui apporté 14 points et 4 passes.

- Trae Young a tenté de maintenir les Hawks en vie et il faut lui reconnaître cette combativité après des semaines difficiles et sans impact très marqué. Le meneur d'Atlanta a apporté 35 points et 15 passes cette nuit.

Denver Nuggets 3-1 Minnesota Timberwolves

- Il n'y aura pas de sweep à l'Ouest. Les Wolves se sont arrachés pour gagner en prolongation face à Denver, après s'être fait des frayeurs en gâchant une belle avance de 12 points dans le 4e quart-temps. Ils ont tout de même sauvé l'honneur à la maison, en survivant au match gigantesque de Nikola Jokic en attaque (43 points, 11 rebonds et 6 passes) et à l'expulsion de Karl-Anthony Towns (17 pts, 11 rbds) pendant la prolongation.

- Minnesota peut remercier Anthony Edwards, qui lui a permis de ne pas lâcher prise dans le 3e quart-temps (16 de ses 34 pts) et a scellé le sort du match à 3 points durant l'overtime, en enrhumant Aaron Gordon à 11 secondes du buzzer.

ANTHONY EDWARDS DAGGER 3!!!! pic.twitter.com/j42FslgEFD — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) April 24, 2023

- Rudy Gobert a fini en double-double (14 pts, 15 rbds), mais n'a pas été à son avantage sur la fin de match avec une balle perdu et un tir contré qui ont permis aux Nuggets de riposter en fin de 4e et un marcher qui a maintenu les Nuggets dans le coup pendant la prolongation. Devoir défendre sur Nikola Jokic n'est pas une mince affaire, surtout quand le Serbe est dans ce mood impitoyable.

- Mention à Nickeil Alexander-Walker, qu'on avait vu décisif dans sa défense sur son cousin Shai Gilgeous-Alexander lors du play-in. Cette fois, c'est en attaque, avec deux paniers à 3 points en début de prolongation, que "NAW" a été précieux.

NAW coming up big in OT... Timberwolves up 5 with 2 minutes to play on TNT. https://t.co/AwyWxroddg pic.twitter.com/AVqwWmb9AC — NBA (@NBA) April 24, 2023

Le programme de la nuit prochaine

CQFR : CP3 déprime les Clippers, les Lakers et le Heat frappent fort