Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Nets : 96-88

Suns @ Clippers : 112-100

Bucks @ Heat : 99-121

Grizzlies @ Lakers : 101-111

Philadelphie Sixers 4-0 Brooklyn Nets

- Même sans Joel Embiid, blessé au genou et économisé, les Sixers ont passé le balai dans la boutique des Nets. Philadelphie est la première équipe officiellement qualifiée pour les demi-finales de Conférence, après ce nouveau succès besogneux mais néanmoins assez maîtrisé. Menés de 8 points à la pause, James Harden et ses camarades ont serré la vis en défense en deuxième mi-temps, tout en accélérant en attaque avec une séquence à 21-8 dans le 3e quart-temps qui leur a permis de totalement prendre le contrôle de la rencontre.

- Si Harden a été maladroit (4/18), son activité (17 points, 11 passes, 8 rebonds) a compensé et donné le ton pour Philadelphie. Tobias Harris, l'un des Sixers les plus réguliers et fiables dans cette série, a lui apporté 25 points et 12 rebonds. Lancé dans le cinq en l'absence d'Embiid, Paul Reed a fait le job (10 pts, 15 rbds).

- Les Nets quittent ces playoffs qu'ils osaient à peine rêver d'atteindre avec de l'expérience emmagasinée et des promesses pour la suite. Pour Philly, le gain d'une petite semaine de repos va faire un bien fou pour reposer les organismes, notamment celui de Joel Embiid. Doc Rivers et ses ouailles vont pouvoir observer leur adversaire probable, Boston, tenter de boucler sa série contre Atlanta.

- Ce coquin de James Harden est toujours capable de briser des chevilles à l'occasion. Cette nuit, il s'en est pris à celles de Cam Johnson, avant de délivrer une passe décisive à PJ Tucker dans le corner.

James Harden makes Cam Johnson touch earth pic.twitter.com/jZ6LE4mQSg — NBACentral (@TheNBACentral) April 22, 2023

Phoenix Suns 3-1 Los Angeles Clippers

- Les Clippers vont vraisemblablement quitter ces playoffs très bientôt, mais on se souviendra du coeur et de la combativité avec laquelle ils ont joué face aux Suns. Toujours privés de Kawhi Leonard et Paul George, les Californiens ont plié à la maison devant Phoenix, au terme d'un match à nouveau spectaculaire. Le groupe de Monty Williams a une force de frappe offensive totalement indécente et a encore su en tirer parti, tout en faisant parler l'expérience de ses cadres en deuxième mi-temps. Les Suns ne sont plus qu'à une victoire des demi-finales de Conférence.

- C'est assez fou de se dire ça en 2023, mais Chris Paul et Russell Westbrook nous ont fait bondir du canapé et ont joué un énorme rôle dans cette partie. Le premier a sorti un 4e quart-temps d'une classe gigantesque, avec 12 de ses 19 points marqués quasiment à la suite, dans des situations parfois extrêmement compliquées et toujours pour démoraliser l'adversaire. Du vintage CP3 qu'on ne le croyait plus forcément en mesure de réaliser, surtout avec les monstres offensifs qu'il a près de lui.

Symbole de cette furia du 4e quart, ce tir improbable auquel lui-même semblait à peine croire.

CHRIS PAUL, ARE YOU KIDDING ME 😱 pic.twitter.com/LdbXQf9g5x — Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) April 22, 2023

- Sans CP3, les Suns auraient peut-être mordu la poussière face à l'envie dévorante de Russell Westbrook.

On le redit : on ne croyait plus du tout le MVP 2017 capable d'être aussi fort et impactant à ce niveau. Westbrook a de nouveau été admirable et a maintenu les Clippers en vie malgré les banderilles de Kevin Durant (31 pts, 11 rbds, 6 pds) et Devin Booker (30 pts, 9 rbds, 7 pds), toujours aussi injouables lorsqu'ils l'ont décidé. Avec ses 37 points à 17/29, sa défense féroce et son énergie communicative, "Russ" en a donné pour leur argent aux spectateurs de la Crypto Arena. Son duel avec KD a été magnifique et le retrouver avec cette confiance et cette agressivité est une excellente nouvelle.

KD and Russ showed OUT in Game 4 🍿 KD: 31 PTS, 11 REB, 6 AST

Russ: 37 PTS, 6 REB, 4 AST Suns picked up the W and a 3-1 series lead.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/s4sfU5z2pn — NBA (@NBA) April 22, 2023

- Dans l'hypothèse d'un retour de Kawhi Leonard, Los Angeles a peut-être une chance de prolonger un peu la série, mais l'optimisme n'est pas de mise. Une nouvelle fois depuis le début de cette aventure initiée avec Paul George, les deux hommes sont blessés au moment où on le plus envie de les voir et où ils semblent le plus capables d'aider la franchise à atteindre ses objectifs.

On va attendre un peu avant de faire l'autopsie, mais il y a des choses à dire et elles ne seront pas agréables.

Milwaukee Bucks 1-2 Miami Heat

- Le Heat aurait dû exploser de joie à la fin de ce game 3 remporté à domicile contre les Bucks. Mais le moral n'y était pas vraiment. Miami a encore perdu Victor Oladipo, vraisemblablement pour longtemps, après ce qui ressemble fort à une grave blessure au genou. Comme si ça ne suffisait pas, les Floridiens ont aussi vu Jimmy Butler mal retomber et se faire très mal à l'arrière-train en milieu de 3e quart-temps. Par chance, son équipe avait fait le job et il n'a pas eu besoin de finir le match, mais qui sait si Butler ne sera pas la prochaine star sur le flanc ?

Ces playoffs sont déprimants de ce point de vue. Giannis Antetokounmpo n'était pas assez remis pour tenir sa place et, cette fois, ses camarades n'ont pas su tenir le fort sans lui. Miami a compté jusqu'à 29 points d'avance et a dominé de la tête et des épaules, notamment grâce aux 30 points de Jimmy Butler, aux lasers de Duncan Robinson (20 pts) et à l'impact de Kyle Lowry (15 pts) en sortie de banc.

Les Bucks, eux, n'ont pas trouvé la même osmose qu'au game 2 et personne, à part peut-être Khris Middleton (23 pts) n'a joué avec la justesse et l'intensité dignes d'une équipe avec le meilleur bilan en NBA.

- Mine de rien, le Heat n'est plus qu'à deux victoires d'un exploit rarissime, avec un game 4 à jouer à la maison dans 48 heures. Seuls cinq équipes classées 8e au terme de la régulière ont réussi à vaincre un n°1 depuis l'arrivée du format de playoffs actuels en 1984 : Denver (1994), New York (1999), Golden State (2007), Memphis (2011) et Philadelphie (2012).

Memphis Grizzlies 1-2 Los Angeles Lakers

- Les Grizzlies ont les joues rougies par la correction et le score ne le reflète même pas. Grâce à un dernier quart-temps joué à l'orgueil, notamment par Ja Morant (45 pts dont 24 dans le 4e QT), Memphis peut faire croire aux gens qui n'ont pas vu le match que celui-ci a été un peu disputé. Il n'en est rien. A la fin du 1er quart-temps, les Lakers menaient... 35 à 9. Jamais ils n'ont vraiment eu peur du comeback, même si Darvin Ham n'a sans doute pas apprécié le relâchement de ses troupes et les cadeaux faits à Morant.

- La domination d'Anthony Davis à l'intérieur après un game 2 décevant a été totale : 31 points, 17 rebonds, 3 contres. LeBron James n'a pas réussi le meilleur match de sa vie en playoffs (25 points, 9 rebonds, 5 passes et le seul +/- négatif parmi les titulaires), mais il a fait le job et n'a de nouveau pas souffert devant Dillon Brooks. L'agitateur des Grizzlies a même été expulsé pour le geste (volontaire ou non) à la mode en NBA : le coup dans les bijoux de famille.

Dillon Brooks was ejected after receiving a flagrant 2 for this hit to LeBron. pic.twitter.com/LL9CLRAryy — ESPN (@espn) April 23, 2023

- On ne sait pas ce que LeBron et Dillon Brooks se sont dit sur ce bref échange pendant l'échauffement, mais on peut tout imaginer... Peut-être un petit : "Tu n'es pas prêt pour ce qu'on va vous mettre dans le 1er quart-temps mon garçon ?"

LeBron x Dillon Brooks. 🗣️👀 pic.twitter.com/CkKUBW7InU — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 23, 2023

- Le seul point positif de ce match pour Memphis, c'est le retour réussi et convaincant de Ja Morant après son match d'absence. Son 4e quart-temps, certes facilité par la passivité californienne, reste impressionnant, avec 22 points marqués consécutivement et l'envie de tout casser. On ne l'a pas senti plus gêné que ça par sa main et c'est un motif d'espoir.

Pour le reste, les Grizzlies ne s'en sortiront pas si Jaren Jackson Jr et Desmond Bane n'élèvent pas leur niveau sur les prochains matches. Les lacunes dans la peinture, en partie dues aux absences de Steven Adams et Brandon Clarke, doivent bien être compensées d'une manière ou d'une autre.

Le programme de la nuit prochaine

CQFR : Trae Young se révolte, des Knicks étouffants !