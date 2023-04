Les résultats de la nuit, celle de Trae Young

Celtics @ Hawks (2-1) : 112-130

Cavaliers @ Knicks (1-2) : 79-99

Nuggets @ Timberwolves (3-0) : 120-111

Trae Young et les Hawks se révoltent !

- Enfin une réaction du côté des Atlanta Hawks ! Pour le Game 3, le premier à domicile pour la formation de Géorgie, les Hawks l'ont emporté face aux Boston Celtics (130-112). Après deux premiers matches totalement maîtrisés par les hommes de Joe Mazzulla, Trae Young et ses partenaires ont enfin montré de l'orgueil.

Auteur de 32 points et de 9 passes décisives, le meneur d'Atlanta a assumé ses responsabilités en inscrivant 15 points dans le dernier quart-temps afin de sceller le succès des siens. Pour faire la différence, Young a été également épaulé par un excellent Dejounte Murray (25 points).

Dans le même temps, il faut également souligner les apports de Bogdan Bogdanovic (15 points) et Saddiq Bey (15 points) en sortie de banc. En face, les Celtics ont tout de même eu du répondant. Même maladroits, Jayson Tatum (29 points à 9/22) et Marcus Smart (24 points à 9/19) ont réussi à maintenir leur équipe dans le coup.

Mais avec un Jaylen Brown (15 points) trop discret, Boston n'a pas tenu le choc dans le money-time. Facteur X de la série jusqu'à maintenant, Derrick White (11 points) est un peu rentré dans le rang avec en plus des difficultés à gérer le duo Trae Young - Dejounte Murray.

TRAE AND DEJOUNTE BACK-TO-BACK THREES 🔥 Hawks close out Game 3 vs. Celtics pic.twitter.com/R7KgWSL94E — Bleacher Report (@BleacherReport) April 22, 2023

MJ est leur GOAT, Trae Young est surcoté : les joueurs NBA s’expriment

Les Knicks ont étouffé les Cavs

- 99-79, il s'agit bel et bien du score, en 2023, de la victoire des New York Knicks face aux Cleveland Cavaliers sur ce Game 3. Avec une défense agressive et étouffante dans un Madison Square Garden en folie, les troupes de Tom Thibodeau ont totalement annihilé les Cavs !

Avec 21 points pour Jalen Brunson et 19 pour RJ Barrett, les Knicks ont pris le score à partir du deuxième quart-temps et ont ensuite étouffé la moindre révolte adverse. Au cours du quatrième quart-temps, il n'y a eu aucun suspense avec 27 points d'écart.

Avec seulement 79 points, les Cavs ont réalisé un record : le plus faible total inscrit cette saison ! Donovan Mitchell (22 points) et Caris LeVert (17 points) ont bien tenté de réveiller leurs coéquipiers. Mais ils étaient bien trop seuls face aux galères de Darius Garland (10 points à 4/21).

Précieux sur cette série, Josh Hart (13 points) a encore pesé en sortie de banc. Tout comme Immanuel Quickley (11 points). En tout cas, les Knicks prennent l'avantage (2-1) dans cette série et les Cavs vont devoir réagir sur le Game 4 au MSG.

The Knicks put an emphatic finishing touch on a dominant performance 💪 pic.twitter.com/4Bnn11Td4C — NBA TV (@NBATV) April 22, 2023

La balade des Nuggets...

- Si le suspense existe dans les autres séries de la nuit, les Denver Nuggets marchent littéralement sur les Minnesota Timberwolves (120-111). Avec une grande maîtrise, la franchise du Colorado a remporté ce Game 3 et se dirige, sans force, vers un sweep.

En démonstration, Nikola Jokic a imposé sa loi avec un triple-double : 20 points, 12 passes décisives et 11 rebonds. Bien épaulé par Michael Porter Jr (25 points, 9 rebonds) et Jamal Murray (18 points, 9 passes décisives), le Serbe a régalé son monde.

En face, Anthony Edwards a bien démontré de la personnalité avec 36 points. Mais outre Karl-Anthony Towns (27 points) et Rudy Gobert (18 points, 10 rebonds), le collectif de Minnesota est tout simplement trop faible.

Le banc, dans son ensemble, a simplement apporté 10 points... C'est moins qu'un Bruce Brown (12 points) du côté des Nuggets ! Il y a clairement un écart de niveau entre les deux équipes.

Roll the tape 🎥 pic.twitter.com/G4x3Jbowen — Denver Nuggets (@nuggets) April 22, 2023

Podcast #87 : Les grands enseignements du début des playoffs