Podcast #87 : Les grands enseignements du début des playoffs

Dans l'épisode de cette semaine, on revient sur les premières batailles de playoffs et ce que l'on en a retenu.

Les playoffs sont lancés depuis ce weekend et on a pu voir le game 1 de toutes les séries. Sans tirer de conclusions hâtives sur l'issue de chaque affrontement, on a voulu se pencher sur les premiers enseignements nés de ces rencontres déjà passionnantes.

Théophile Haumesser, Antoine Pïmmel et Shaï Mamou reviennent ainsi sur les rencontres et les points qui les ont marqués dans l'épisode de cette semaine.

