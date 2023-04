Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Grizzlies : 128-112

Heat @ Bucks : 130-117

Clippers @ Suns : 115-110

Wolves @ Nuggets : 80-109

Memphis Grizzlies 0-1 Los Angeles Lakers

- L'écart final (+16) est trompeur quant à la réalité de ce game 1, mais les Lakers n'en ont pas moins eu le mérite de faire ce qu'il fallait pour plomber les Grizzlies chez eux. En s'appuyant sur un Anthony Davis énorme en défense (22 pts, 12 rbds, 3 pds, 3 stls, 7 blks) et un tandem inattendu, les hommes de Darvin Ham ont fait mordre la poussière au n°2 de l'Ouest.

Le duo en question : Rui Hachimura - Austin Reaves ! Pendant que LeBron James était plutôt en retrait et sur un mode role player de luxe, Hachimura et Reaves ont fait gagner ce match aux Lakers en attaque. Le Japonais a claqué 29 points en sortie de banc pour devenir le premier Laker depuis Magic en 1996 à atteindre la barre des 25 pts en tant que remplaçant. Son shoot extérieur (5/6) a fait très, très mal aux Grizzlies, qui avaient choisi leur poison en lui laissant de l'espace. Mais au-delà de l'impact du Nippon, c'est celui de la coqueluche des fans de L.A. depuis quelques mois, Austin Reaves, qui a tout changé.

Dans le 4e quart-temps, Reaves a inscrit 14 points en 9 minutes à 5/5 en distribuant deux passes décisives et sans perdre le moindre ballon. Sa confiance et son intensité, athlétique et vocale, ont désarmé les Grizzlies. "I'm him ! I'm him", a beuglé le natif de l'Arkansas après son dernier panier. Assurément, l'homme de cette fin de match, c'était bien lui.

'I'M HIM" Austin Reaves letting the world know 🗣 pic.twitter.com/9y15iGbAh0 — SportsCenter (@SportsCenter) April 16, 2023

- La soirée a viré au cauchemar pour Memphis lorsque Ja Morant est mal retombé sur la main après avoir tenté d'attaquer le panier. Fin de match pour le meneur All-Star et peut-être plus, puisqu'il a confessé après le match être à "10/10 sur l'échelle de la douleur". On serait surpris de le voir d'attaque au prochain match. Ce ne sera peut-être pas si grave, tant Tyus Jones est capable de se transformer en machine lorsqu'il débute une rencontre.

- Le point positif de ce match disputé peut-être un poil tôt pour les joueurs de Taylor Jenkins, c'est ce qu'a proposé Jaren Jackson Jr. "JJJ" a mis du temps avant de rendre les armes et a rendu une copie à 31 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 contres

- Sans Steven Adams, ni Brandon Clarke, Memphis a manqué de taille et devra trouver une formule lui permettant de ne pas se faire écrabouiller au rebond dans le game 2. Peut-être un peu de Kenneth Lofton Jr et sa papatte magique ?

Phoenix Suns 0-1 Los Angeles Clippers

- Les Clippers ne se sont pas rendus à Phoenix la fleur au fusil en attendant le retour de Paul George. Les Californiens, emmenés par un Kawhi Leonard en mode cyborg (38 points, 5 rebonds, 5 passes) ont créé la surprise sur le parquet des Suns dans le game 1. La victoire n'a rien d'un hold-up, puisque les Clippers ont rapidement mené et compté jusqu'à 16 points d'avance avant que le match ne s'équilibre.

Une fois Phoenix revenu à hauteur, notamment grâce à Kevin Durant (27 pts), la bonne défense des Clippers et l'incapacité des Suns à prendre un fichu rebond défensif dans le money time ont débouché sur cette première petite surprise.

- Darvin Ham disait qu'il voulait d'abord faire de Russell Westbrook un atout défensif lorsqu'il était aux Lakers. On aura jamais vu cette version du MVP 2017 aux Lakers, mais on a déjà pu l'observer dans un match à enjeu avec les Clippers. Certes, Westbrook a shooté à 3/19 dans ce game 1 face à Phoenix et le réflexe serait de l'accabler pour avoir une nouvelle fois dévissé en attaque en playoffs. Sauf que ce serait faire injure à sa formidable et décisive activité de l'autre côté du terrain et à son sang froid en fin de match.

Westbrook a compilé 9 points, 8 passes, 10 rebonds, 2 interceptions et 3 contres, avec deux lancers réussis pour plier la partie et une séquence défensive épatante dans la foulée. "Brodie" a contré la tentative de Devin Booker avant de faire rebondir le ballon sur lui (voir ci-dessous) pour anéantir les derniers espoirs des Suns. Westbrook a donné le ton dans le 4e quart-temps et personne à Phoenix n'a été capable de s'aligner sur son degré d'énergie.

Russell Westbrook with the clutch defense on Devin Booker pic.twitter.com/4FWnVHMswR — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) April 17, 2023

- Nicolas Batum était titulaire et a passé 21 minutes sur le terrain pour 3 points, 2 passes et 1 rebond. Le banc des Clippers a par ailleurs été très performant, avec des différentiels très positifs lors de leurs passages pour Terance Mann, Norman Powell, Mason Plumlee et Bones Hyland.

Milwaukee Bucks 0-1 Miami Heat

- Quitte à vivre un match où tout va mal dans ce 1er tour, autant que ce soit dans le game 1, non ? C'est ce que devront se dire les Bucks, favoris des bookmakers pour le titre, mais séchés par Miami à la maison pour débuter la série. Le Fiserv Forum a assez vite compris que la soirée serait digne du purgatoire, lorsque Giannis Antetokounmpo s'est explosé le bas du dos en retombant mal après une faute de Kevin Love. Le Greek Freak a bien essayé de revenir plusieurs fois avant la mi-temps, mais son match s'est arrêté après seulement 11 minutes passées sur le terrain.

Forcément, ça change la donne. Mais même avant que Giannis ne finisse à l'infirmerie, Miami avait pris ce match par le bon bout et mis le niveau d'envie, d'intensité et de roublardise requis pour créer la surprise. En l'absence du double MVP en face, Jimmy Butler a pu enclencher le mode "Jimmy Buckets" et a été, de loin, le meilleur joueur sur le parquet. Avec 35 points, 11 passes, 5 rebonds, 3 interceptions et une énergie que personne n'a pu matcher, Butler a rayonné et guidé le Heat vers ce petit upset construit de bout en bout.

- Khris Middleton (33 pts, 9 rbds, 4 pds) a été valeureux, Bobby Portis (21 pts) et Jrue Holiday (16 pts, 16 pds) aussi, mais il a manqué le facteur terreur et athlétisme que Giannis apporte par sa simple présence. Les Bucks vont attendre avec anxiété des nouvelles du dos de leur superstar. Avec ce que l'on sait du Heat depuis quelques années, et même si le chemin jusqu'à cette post-saison a été semé d'embûches, il est certain que Butler et les siens profiteront de la moindre fenêtre de tir qui leur sera offerte pour choquer le monde.

- Il y a quand même un bémol majeur à apporter côté Miami. Tyler Herro s'est fracturé la main en se jetant au sol pour disputer un ballon. Le Heat a confirmé la blessure et ça ne sent, évidemment, pas très bon pour la suite. Offensivement, le 6e homme de l'année 2022 est indispensable à cette équipe.

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves : 1-0

- Est-ce que le plus divertissant dans ce game 1 à sens unique ça n'aurait pas été ce début d'échauffourée en deuxième mi-temps ? Kyle Anderson et Christian Braun se sont accrochés, puis Jamal Murray a visiblement eu envie d'en découdre. Petite pépite entendue par Antoine Pimmel et son ouïe fine : ce fan qui a interpellé Rudy Gobert au moment où Anderson est monté en pression pour lui dire, "You should probably punch him".

This scuffle might be the best part of this whole game😂 pic.twitter.com/KKj04vEqTS — betr (@betr) April 17, 2023

- En tout cas, si les Wolves ne montrent pas d'autres dispositions dans la suite de la série, celle-ci risque de passer en un éclair. Denver a maîtrisé son sujet en première mi-temps (+11) avant de sortir la boîte à gifles dans le 3e (34-12) en faisant oublier à Minnesota le concept basique de mettre le ballon dans le panier. Les cadres des Michael Malone n'ont pas eu à trop transpirer, Nikola Jokic posant tout de même 13 points, 14 rebonds et 6 passes, avec l'aide de Jamal Murray (22 pts, 8 pds, 7 rbds) et du reste du cinq de départ, où tout le monde a dépassé la barre des 10 points.

- Les Wolves ont semblé tirer la langue après leurs deux matches récents de play-in pour en arriver là. On espère qu'ils retrouveront un peu de jus dans le game 2 pour éviter un match à nouveau aussi fade.

