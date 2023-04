Les résultats de la nuit en NBA, celle de De'Aaron Fox

Nets @ Sixers (0-1) : 101-121

Hawks @ Celtics (0-1) : 99-112

Knicks @ Cavaliers (1-0) : 101-97

Warriors @ Kings (0-1) : 123-126

De'Aaron Fox et les Kings en imposent !

- Pour le retour des Sacramento Kings en Playoffs après une disette de 17 ans, l'équipe n'a pas l'intention de faire de la figuration ! Lors du Game 1, la franchise dirigée par Mike Brown a pris le meilleur sur les Golden State Warriors (126-123) au terme d'une superbe rencontre.

L'homme de cette victoire ? De'Aaron Fox ! Pour ses débuts en Playoffs, le meneur de jeu a inscrit 38 points. Le second total le plus élevé pour un "débutant" derrière Luka Doncic. Avec 29 points en seconde période, Fox a été déterminant pour faire la différence.

Tout comme Malik Monk, auteur d'un véritable carton en sortie de banc (32 points). Fidèle à ses habitudes, Domantas Sabonis a tourné en double-double (12 points, 16 rebonds) malgré de la maladresse (5/17 aux tirs).

En face, Stephen Curry (30 points) a également répondu présent. Mais le leader des Warriors n'a pas été suffisant. Klay Thompson (21 points) et Jordan Poole (17 points) ont contribué, mais ont aussi arrosé (12/29 en cumulé).

Pour son retour en sortie de banc, Andrew Wiggins a été intéressant (17 points), malgré une grosse panne à longue distance (1/8) dont une tentative importante ratée dans le money-time. En tout cas, cette série, après un G1 emballant, promet beaucoup ! De'Aaron Fox et ses partenaires ont de la ressource...

"LIGHT THE BEAM" De'Aaron Fox lights the beam 🙌 pic.twitter.com/bVuQDs2Jw9 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 16, 2023

De’Aaron Fox a eu des doutes sur son futur aux Kings…

Les Knicks s'arrachent à Cleveland

- Les New York Knicks ont déjà repris l'avantage du terrain. Pour le Game 1, la franchise new-yorkaise l'a emporté sur le parquet des Cleveland Cavaliers (101-97). Longtemps limité par des fautes, Jalen Bruson a connu un réveil tonitruant en inscrivant 21 de ses 27 points en seconde période.

Bien secondé par le retour de Julien Randle (19 points, 10 rebonds), le duo a fait mal aux Cavs. Tout comme l'apport de Josh Hart (17 points) en sortie de banc. De son côté, Donovan Mitchell a pourtant tout tenté.

Auteur de 38 points, l'ex-joueur du Utah Jazz a été bouillant dans le 4ème quart-temps : 14 points. Derrière lui, Darius Garland (17 points) et Jarrett Allen (14 points, 14 rebonds) ont fait le boulot. Mais l'effectif de la formation de l'Ohio a affiché des limites.

Avec un banc limité à 12 points (partagés entre 4 joueurs), Cleveland risque d'avoir du mal à rivaliser sur la durée en Playoffs.

JALEN BRUNSON.

CLUTCH. He puts the Knicks up 4 with 35.4 left in Game 1 on ESPN!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/4yUGJ2yCnn — NBA (@NBA) April 16, 2023

Les Celtics donnent le ton

- Considérés comme les grands favoris à l'Est avec les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics ont tout de suite calmé les Atlanta Hawks (112-99). Après une entame brouillonne, Jaylen Brown (29 points, 12 rebonds) et ses partenaires ont mis la machine en route pour rapidement s'envoler.

Avec des Hawks très maladroits, Boston a pris le contrôle de la partie avec un Jayson Tatum inspiré, auteur de 21 de ses 25 points en première période, mais aussi un bon Derrick White (24 points). Avec 30 points d'avance à la pause, les Celtics avaient déjà plié le match...

Grâce à de l'orgueil, Atlanta a tout de même cherché à limiter les dégâts. Essentiellement par Dejounte Murray (24 points) et Trae Young (16 points) malgré une soirée compliquée aux tirs. Mais il y a clairement plusieurs classes d'écart entre les deux formations.

James Harden se fait plaisir

- Les Brooklyn Nets ont chuté sur le parquet des Philadelphia Sixers (101-121) pour le Game 1. Toujours accrocheurs, les Nets avaient un plan assez simple : doubler constamment Joel Embiid pour le limiter. Un échec total.

Sans forcer, le Camerounais (26 points, 13 rebonds) a dicté son jeu et a obtenu de nombreuses fautes. Mais surtout, il a été juste pour faire circuler le ballon. Et James Harden s'est régalé ! Avec 23 points et 13 passes décisives, l'arrière a fait très mal aux Nets. Tout comme Tobias Harris (21 points).

En face, Mikal Bridges (30 points) a encore rappelé son potentiel. Mais pour le coup, à l'exception de Cameron Johnson (18 points), le collectif de Brooklyn a eu du mal à suivre à ce niveau. Les Nets ont seulement tenu en première période, il va en falloir plus pour déstabiliser les 76ers...

That James Harden stepback 💯 Mid 2Q of Game 1 in Philly on ESPN pic.twitter.com/fDrPzoqcyn — NBA (@NBA) April 15, 2023

