The Athletic a procédé à un sondage auprès d'une centaine de joueurs NBA en activité pour connaître leur point de vue sur certaines questions parfois épineuses. Evidemment, les joueurs sont restés anonymes, ce qui a permis à quelques uns d'entre eux de se planquer et d'éviter de se faire lyncher pour avoir désigné Tracy McGrady comme le meilleur joueur de tous les temps... Au-delà de ça, les réponses sont quand même intéressantes et permettent de se faire une idée de l'opinion de la génération de basketteurs actuellement en NBA.

Michael Jordan est toujours le GOAT

Pour la question du GOAT, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, LeBron James n'a pas encore dépassé Michael Jordan aux yeux de ses contemporains. MJ a recueilli 58.3% des suffrages, devant LeBron (33%) et Kobe Bryant (6.8%). Bill Russell, le joueur le plus titré de l'histoire de la NBA, et... T-Mac, ont eux aussi reçu des voix.

Embiid est le MVP, Giannis le plus fort

La moitié des joueurs sondés pour le trophée de MVP ont désigné Joel Embiid, ce qui n'est pas une immense surprise, devant Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. En revanche, s'ils devaient choisir un joueur pour démarrer une franchise aujourd'hui, les joueurs NBA opteraient globalement pour le Greek Freak, Embiid n'arrivant qu'en quatrième position.

Trae Young le plus surcoté, Jrue Holiday le plus sous-coté

La cote de popularité de Trae Young n'est pas au beau fixe chez ses camarades de la ligue. Le meneur des Hawks a été désigné comme le joueur le plus surcoté, avec 14.8% des voix, devant Julius Randle et Pascal Siakam (7.4%). Jimmy Butler, Rudy Gobert et Jaren Jackson Jr recueillent tous les trois 5.6%. Parmi les réponses, on notera que certaines mentionnaient "les Grizzlies" au sens large. Killian Hayes fait aussi partie des cités...

Dans un registre plus positif, Jrue Holiday se sentira bien après la lecture de ce sondage. Le meneur des Bucks a été à la fois désigné comme le meilleur défenseur de la NBA, devant Luguentz Dort, et comme son joueur le plus sous-coté. On ne va pas faire les défenseurs de la patrie à tout prix, mais ça nous fait quand même doucement rire de voir que Rudy Gobert, trois fois DPoY, n'a pas la moindre voix, alors que Jalen Suggs ou Andrew Nembhard ont été mentionnés...

L'intégralité de ce sondage est disponible sur The Athletic.

