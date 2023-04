On ne saurait trop vous recommander l'interview accordée par Victor Wembanyama aux copains de First Team cette semaine. Difficile de ne pas être captivé par la maturité et l'intelligence du futur n°1 de la Draft 2023. Ce qu'il raconte sur le formatage dont souffrent beaucoup de jeunes joueurs en France et qu'il a très tôt combattu est particulièrement intéressant.

"Sur le formatage, c'était chez les jeunes et il y avait moins d'enjeux, mais j'ai un souvenir autour d'un tournoi en Espagne en U14. Le coach me faisait jouer pivot traditionnel. A l'entraînement c'était rebond, main à main, sortie de balle au meneur. Dès que je tentais quelque chose, même si je le réussissais, il me criait dessus. Là, c'était un cas extrême, mais les coaches ont quand même toujours cette pression de devoir gagner des matches, d'être dans la performance, même en U13 ou U15. Ils se disent : je vais jouer la sécurité. Victor, ne fais pas ça ! C'est un mécanisme mental, inconscient. Il y a plein de petites piques qui te poussent à te remettre dans ta case et à jouer la facilité, avec l'atout que tu as déjà aujourd'hui. Faire ça aurait été la plus grosse erreur moi".

Le fait de ne pas céder au formatage permet à Victor Wembanyama d'avoir une idée assez claire du joueur qu'il veut devenir et qui est évidemment loin d'un poste cinq traditionnel.

"J'aimerais bien que quand on me scoute, on ne sache pas quoi dire, ce sera ça l'objectif final. Que le coach dise à son joueur 'vas-y fais des fautes' (rires). J'aimerais que ce soit systématique et pouvoir m'adapter à toutes les situations. [...] Si je faisais ne serait-ce que 10 centimètres de moins, ce ne serait pas possible. J'ai cette opportunité et si je ne la saisis pas j'aurai des regrets".

L'entretien est à retrouver en intégralité sur la chaîne de First Team.

