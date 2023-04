Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Sixers : 84-96

Warriors @ Kings : 106-114

----

Philadelphie Sixers 2-0 Brooklyn Nets

- Sans surprise, les Sixers mènent 2 à 0 après les deux premiers matches de la série à domicile. Le game 2 a été beaucoup moins facile et fluide, notamment parce que les Nets se sont défaits de la rouille et du stress. Pendant une mi-temps, on a vu Brooklyn poser des difficultés à Philadelphie et jouer sans aucun complexe. Symbole de cette insouciance : ce poster de Cam Johnson sur Joel Embiid, avec regard provocateur qui va bien.

CAM JOHNSON POSTERS EMBIID 😱 pic.twitter.com/ZwCYuGvqUF — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023

Les Sixers se sont ensuite repris en main après un speech un peu intense de Doc Rivers après quelques secondes seulement en 2e mi-temps. Derrière, le charme a opéré, Brooklyn a commencé ne plus rien mettre dedans (12 points dans le 3e QT, 35% sur la deuxième mi-temps), pendant que Philly retrouvait son mordant et son efficacité pour mener 2-0 avec quelques axes de progression.

- Les Nets ont encore adopté l'approche de la prise à deux intensive pour tenter de gêner Joel Embiid. Dans un sens, ils ont encore réussi, puisque le pivot des Sixers n'a pris que 11 tirs dans ce match (6/11) et que Philadelphie a été contraint de trouver à nouveau d'autre solutions. Pas de souci, Embiid a quand même pesé dans d'autres secteurs, avec 7 passes, 19 rebonds et 3 contres.

Si de futurs adversaires jouent cette carte - et ce sera le cas - il faudra que les camarades d'Embiid soient aussi tranchants que cette nuit. Tyrese Maxey a été excellent et a accepté sans sourciller le rôle d'artilleur principal. Lorsque Philly était dans le dur et mené au score, ce sont les drives et les shoots de Maxey qui ont porté les hommes de Doc Rivers. Ses 33 points, avec 6 paniers primés, dont un qui a permis aux Sixers de virer en tête, conjugués aux 20 points de Tobias Harris, ont changé la donne.

- James Harden était lui un peu à côté de ses pompes offensivement (8 points à 5/13, 5 TO), ce que les Sixers ont là aussi compensé autrement. Attention à ce que le Bearded One ne se met pas déjà dans son mode playoffs, où il passe brutalement du mode superstar à celui de joueur trop lambda. Contre les Nets, ça passera. Plus tard dans les playoffs, pas sûr.

Podcast #87 : Les grands enseignements du début des playoffs

Sacramento Kings 2-0 Golden State Warriors

- Les Kings ont remis ça ! Dans une ambiance à nouveau plus digne d'un stade stambouliote, athénien ou belgradois que d'une enceinte NBA, Sacramento a fait mordre une deuxième fois la poussière aux Warriors. La thèse de l'accident ne tient plus : les joueurs de Mike Brown ont pour le moment plus envie, sont plus agressifs et arrivent à manifester plus de sang froid dans le money time que Golden State. C'est finalement un peu à l'image des deux stars de l'équipe : De'Aaron Fox et Domantas Sabonis, infiniment précieux dans ce game 2.

Après un premier quart-temps frileux, les Kings ont mis le violet de chauffe et progressivement pris le dessus. Même lorsque le momentum a semblé changer lorsque Draymond Green a galvanisé les siens en étant expulsé pour avoir piétiné Sabonis (qui lui avait lui-même accroché à la cheville) et que les Warriors sont revenus à égalité dans le 4e quart-temps, Sacramento n'a pas tremblé.

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023

Sabonis (24 pts, 9 rbds, 4 pds) a donné son corps à la science à de multiples reprises, Fox a encore sorti un 4e quart de niveau élite (11 points, dont le 3 points qui a mis la tête des Warriors sous l'eau à 2 minutes de la fin).

- Stephen Curry (28 pts) a eu du mal à régler la mire en deuxième mi-temps et a surtout procédé sur des drives. Dans ces situations, les Kings ont eu les pires difficultés du monde et on se dit que les Warriors auraient peut-être dû insister là-dessus et shooter un poil moins (13/40 à 3 pts). Il faut souligner l'excellent match de Gary Payton II, excellent défensivement (pléonasme) et efficace (13 pts à 5/6) dans la bonne périodes des champions en titre. C'était beaucoup, beaucoup moins probant pour le reste du banc californien, notamment du côté de Jordan Poole (1/7), passé à côté de son match.

- La série s'envole maintenant vers San Francisco, où les Warriors ont normalement beaucoup plus de garanties. Attention quand même. Il va falloir ajuster le niveau d'intensité et d'envie. Les Kings n'en manqueront pas, même sans leur laser fétiche à proximité. Quoi que 1h45 de voiture, ce n'est pas si long. Il est portable ce laser porte-bonheur ?