Anthony Edwards met un tacle à R.J. Barrett, volontaire ?

Anthony Edwards est honnête. Parfois brutalement honnête. Sans forcément chercher à placer un tacle, le rookie des Minnesota Timberwolves en a mis un joli à R.J. Barrett en interview d’après-match.

Minny venait de s’imposer de justesse face aux New York Knicks, 102-101. Les Knicks ont eu la dernière possession, mais R.J. Barrett a manqué son tir. Auteur d’une grosse fin de match (24 pts, dont 12 dans les 8 dernières minutes), Anthony Edwards a expliqué le plan de jeu de l’équipe sur cette dernière défense après la rencontre. Et s’est montré taquin.

Juste derrière LeBron James et Kevin Durant, Anthony Edwards marque l’histoire de la NBA !

« On a dit à Jaden d’essayer d’empêcher Randle d’attraper la balle. Fais en sorte que ce soit quelqu’un d’autre qui doive nous battre. Heureusement, c’est R.J. Barrett qui l’a reçue. Et s’il avait mis son shoot, eh bien on l’aurait accepté. Parce que, je veux dire, c’est celui qu’on voulait voir prendre le tir. On ne voulait que personne d’autre que lui le prenne. »

Anthony Edwards came up in the @Timberwolves' win: "I got a whole lot of gears in me." pic.twitter.com/WN6QmGTiM2

— Bally Sports North (@BallySportsNOR) April 1, 2021