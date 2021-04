Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Pistons : 124-101

Heat @ Pacers : 92-87

Mavs @ Celtics : 113-108

Rockets @ Nets : 108-120

Jazz @ Grizzlies : 111-107

Knicks @ Wolves : 101-102

Raptors @ Thunder : 103-113

Kings @ Spurs : 106-120

Bulls @ Suns : 116-121

Bucks @ Lakers : 112-97

Doncic gère les Celtics, du mieux pour Fournier

- Luka Doncic prend de plus en plus confiance en son shoot et ce sont les Celtics qui en ont pâti cette nuit. La star des Dallas Mavericks a shooté à 7/11 à 3 points et été insaisissable sur le parquet du TD Garden, pour guider les siens vers un succès. Doncic a fini avec 36 points, 8 rebonds et 5 passes, dans une partie que les Texans se sont rendue plus stressante qu'il ne le fallait après avoir mené de 23 points dans le troisième quart-temps.

- Evan Fournier a mis ses premiers points en NBA pour Boston après son démarrage difficile. En sortie de banc, le Français a marqué 6 points (3/6), avec 3 rebonds, une passe et une interception.

Devin Booker incandescent, trois de chute pour Vooch et les Bulls

- Les Bulls ont perdu leur troisième match depuis la deadline des trades NBA... Malgré trois double-doubles au sein de l'équipe (Nikola Vucevic avec 24&10, Lauri Markkanen avec 16&10 et Theaddeus Young avec 19&10), Chicago s'est incliné à Phoenix en l'absence de Zach LaVine. Le principal coupable se nomme Devin Booker, complètement déchainé en attaque (45 points à 17/24).

C'est lorsque l'arrière des Suns est dans ses dispositions-là qu'on se rappelle qu'il a déjà inscrit 70 points dans un match et a des performances de ce type dans les pattes. Jusqu'ici, il était plutôt sur un mode altruiste et patient. Lorsque le besoin s'en fait sentir, Booker est donc encore capable d'activer le mode soliste génial, ce qui est une bonne nouvelle pour sa franchise en vue des playoffs.

- Dans ce match, Patrick Williams, le rookie des Bulls, a réalisé ce qui ressemble quand même fort à l'un des plus beaux contres de la saison, si ce n'est LE plus beau. La difficulté du geste sur Deandre Ayton est quand même sacrément élevée...

This block from Patrick Williams...UNREAL. 😳 pic.twitter.com/xJ1UM0HWH9 — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 1, 2021

Brooklyn perd Harden, mais gagne la 1e place de l'Est

- Brooklyn a survécu à la blessure de James Harden, touché aux ischio-jambiers contre son ancienne équipe de Houston. Harden n'a pas joué du 4e quart-temps, que les Nets ont démarré avec 6 points de retard. Kyrie Irving (31 points et 12 passes) s'est comporté en patron et a orchestré le comeback des siens, qui ont inscrit 12 points de suite au milieu du 4e QT pour inverser la tendance et prendre la tête de la Conférence Est.

- Blake Griffin s'est montré utile en sortie de banc, en attendant de voir LaMarcus Aldridge être activé : 11 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et un superbe +23 de différentiel pour l'ancien All-Star.

- Si Brooklyn a opté pour la patience avec Aldridge, qui va d'abord suivre une petite préparation physique avant de jouer pour Brooklyn, les Los Angeles Lakers ont immédiatement activé Andre Drummond. A priori, c'était une mauvaise idée. La dernière recrue des Purple and Gold s'est rapidement blessée au gros orteil lors du match entre les Lakers et les Bucks cette nuit.

Drummond déjà touché à l'orteil, Gobert sort le poster

- Sorti en boitant après 14 minutes de jeu, Drummond a regardé ses nouveaux coéquipiers s'incliner devant Giannis Antetokounmpo (25 points, 10 rebonds, 9 pertes de balle), mais surtout Jrue Holiday, auteur d'une excellent match avec 28 points, 8 rebonds et 6 passes.

- Les trois frères Antetokounmpo ont participé à ce match NBA, avec ce cliché sans doute émouvant pour la famille.

Somewhere out there, LaVar Ball is crying. pic.twitter.com/GIMiuL884U — NBA Memes (@NBAMemes) April 1, 2021

- Rudy Gobert n'a pas rendu sa meilleure copie de la saison (8 pts, 12 rbds, 4 pds, 2 ctres) lors de la victoire du Jazz contre les Grizzlies. En revanche, le pivot des Bleus a mis un méchant dunk sur la tronche de Jonas Valanciunas !

Andre Drummond, les Lakers envisagent déjà un avenir commun

Portland réussit le 4/4 en road trip

- Les Blazers ont bouclé leur road trip de 4 matches par une 4e victoire. Opposés aux Pistons, les joueurs de Terry Stotts ont accéléré dans le 3e quart-temps, sous l'impulsion de Damian Lillard (33 pts, 10 pds), pendant que Jerami Grant (30 pts) était bien trop seul pour tenter de bousculer Portland. Dans la course au top 6, donc hors play-in tournament, les Blazers comptent 3.5 victoires de plus que Dallas, 7e.

- En attendant les débuts de Victor Oladipo au prochain match, Miami a décroché une victoire précieuse sur le parquet des Pacers. Jimmy Butler et Duncan Robinson ont combiné leurs efforts et été précieux dans le money time, où il ont inscrit les 6 premiers points de leur équipe avant de se monter très tranchants en défense pour limiter Indiana à 5 points sur les 7 dernières minutes du match.

Mykhailiuk se lâche avec OKC, Toronto est à la rue

- Toronto a bouclé le mois de mars avec un bilan de 1 victoire pour 13 défaites... Les Raptors ont trouvé le moyen de perdre à Oklahoma city contre un Thunder pourtant privé de son meilleur joueur Shai Gilgeous-Alexander. Avec Théo Maledon (11 pts, 7 rbds, 6 pds, mais 3/16) dans le cinq, les joueurs de Mark Daigneault ont pris le dessus dans le 4e quart-temps. Svi Mykhailiuk a été épatant avec 10 de ses 22 points inscrits sur cette dernière période, mais aussi un record de rebonds (9). Moses Brown (20&11) et Isaiah Roby (17&10) ont aussi contribué à ce succès.

Anthony Edwards contrarie les Knicks, fin de série pour les Kings

- Dans leur course pour décrocher une place dans le top 6, les Knicks ont inutilement perdu des plumes à Minneapolis cette nuit. Les Wolves ont couru après le score pour finalement prendre les devants sur le fil, grâce notamment à un Anthony Edwards tranchant qui a inscrit 12 de ses 24 pts dans les 8 dernières minutes du match. Tom Thibodeau a dû enrager en voyant son ancienne équipe jouer ce mauvais tout à sa nouvelle.

- Les Spurs ont privé les Kings de leur plus longue série de victoires depuis des lustres. Après cinq succès de rang, Sacramento est tombé sur un os malgré la mauvaise dynamique récente de San Antonio (5 défaites en 6 matches). A la pause, les Spurs menaient déjà de 16 points, avec un DeMar DeRozan (26 pts) inspiré