Avec un Embiid qui n'est plus un joueur de haut niveau depuis plus d'un an, j'ai l'impression qu'il existe un consensus sur Jayson Tatum dans le classement des meilleurs joueurs du monde avec 4 joueurs qui se détachent, Luka, Jokic, SGA et Giannis. Puis Tatum sur son île en 5, assez loin devant le 6ème et mais pas proche des 4 meilleurs.

Je voulais savoir si certains d'entre vous le mettaient plus haut dans la hiérarchie (à la place de qui) ou plus bas (qui devant lui) ?