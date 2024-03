Anthony Edwards, même Michael Jordan voit des similitudes

Il n'est jamais facile d'être comparé à l'une des plus grandes légendes de l'histoire de son sport. Mais depuis de nombreuses années, Anthony Edwards doit composer avec des comparaisons avec un certain Michael Jordan.

Sans afficher le même niveau, l'arrière des Minnesota Timberwolves a une ressemblance physique avec l'ex-superstar des Chicago Bulls. Par rapport à son visage, mais aussi à son style de jeu sur les parquets.

Des similitudes validées par Jordan lui-même. En effet, d'après le journaliste de Fox Sports Chris Broussard, MJ a reconnu des aspects comparables entre son style et celui d'Edwards. Il faut reconnaître que les deux hommes ont effectivement des points communs.

On peut penser au style, au langage corporel, à l'aspect athlétique ou même à la mentalité. Encore une fois, il n'est pas question de niveau de jeu ou même de potentiel. Même promis à un grand avenir, le jeune talent de 22 ans ne semble pas destiné à titiller le statut honorifique de GOAT de MJ.

Par contre, pour les plus nostalgiques, Anthony Edwards représente le joueur actuel avec le style le plus proche de Michael Jordan. Une impression visuelle validée par His Airness en personne !

CQFR : Le dunk de l’année pour Anthony Edwards ?