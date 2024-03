Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Pacers : 108-103

Pistons @ Celtics : 94-119

Heat @ Sixers : 91-98

Blazers @ Bulls : 107-110

Wolves @ Jazz : 114-104

Knicks @ Warriors : 119-112

Grizzlies @ Kings : 111-121, après prolongation

Hawks @ Lakers : 105-136

Le classement

Bilal Coulibaly OUT pour la fin de la saison

- Boston a officiellement 10 victoires d'avance sur le 2e de la Conférence Est, après sa tranquille victoire devant Detroit cette nuit. Sans Jayson Tatum, préservé après une petite blessure à la cheville, les Celtics s'en sont remis à Derrick White, auteur du premier triple-double (22 pts, 10 asts, 10 rbds) et aux autres absents du match précédent, à savoir Jaylen Brown (31 pts en trois quart-temps) et Kristaps Porzingis (20 pts), Payton Pritchard fêtant sa nouvelle titularisation avec un bel apport également (23 pts).

Evan Fournier a joué 22 minutes pour 3 points (à 1/9) et 4 passes.

- Dans la course à la deuxième place à l'Est, Cleveland continue de s'accrocher. Les Cavs sont allés l'emporter sur le parquet des Pacers malgré l'absence de Donovan Mitchell, gêné par son genou. Alors qu'Indiana était revenu à égalité à deux minutes de la fin, Cleveland s'est appuyé sur Caris LeVert, décisif dans le money time, et une bonne défense pour verrouiller l'accès au cercle. Les joueurs de JB Bickerstaff ne sont qu'à une victoire derrière Milwaukee.

- A deux longueurs des Cavs, on retrouve les Knicks, qui étaient en déplacement à San Francisco et ont fait une belle opération. Les Warriors continuent d'être dramatiquement vulnérables à domicile, puisque Golden State a concédé sa 18e défaite en 35 matches au Chase Center cette saison. Malgré l'absence déprimante d'OG Anunoby, en difficulté avec son coude, New York a signé une 4e victoire consécutive grâce à Jalen Brunson (34 pts), mais aussi à l'inattendu Miles McBride, qui s'est offert un record en carrière (29 pts), et à Josh Hart, auteur de son 5e triple-double (10 pts, 11 rbds, 11 asts) sur un temps de jeu thibodesque (48 minutes). Les Knicks ont rapidement pris les devant (18-4 dès les premières minutes) et n'ont jamais été repris en dépit des efforts de Stephen Curry (27 pts).

- Mauvaise nouvelle également pour les Warriors dans la course à la 9e place : les Lakers ont écrasé Atlanta. Si le terme convient a priori mieux au dunk de Jalen Johnson sur Austin Reaves, ce sont bien les Californiens qui ont régné sur cette partie. L.A. a opéré à coups de paniers à 3 points, D'Angelo Russell (27 pts) égalant au passage le record de paniers primés sur une saison pour un joueur de la franchise, qu'il co-détient désormais avec le flashy Nick "The Quick" Van Exel. LeBron James a ajouté 25 points, 10 passes et 7 rebonds, en même temps qu'il promouvait le début de son podcast tactico-tactique avec JJ Redick.

JALEN JOHNSON POSTER ON AUSTIN REAVES 😳 pic.twitter.com/TzAvapWhPG — Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2024

- Minnesota a poursuivi son pressing sur OKC en attendant que le Thunder soit à nouveau en action. Après une entame compliquée (-12), puis la sortie pour une blessure à la tête de Naz Reid, les Wolves déjà privés de Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns ont réussi à dominer le Jazz. Le principal responsable n'est autre qu'Anthony Edwards (32 pts), qui s'est fâché en deuxième mi-temps et s'est offert l'un des posters de l'année sur le malheureux John Collins, touché à la tête dans l'opération. Edwards lui-même s'est semble-t-il disloqué le doigt en claquant cet énorme tomar.

Anthony Edwards a choisi LA VIOLENCE. pic.twitter.com/43eWa8PlEg — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) March 19, 2024

- Philadephie est revenu dans le top 6 à la faveur de sa victoire décrochée contre Miami cette nuit. Les Sixers ont remporté un match très défensif grâce au tandem Tyrese Maxey (30 pts, 10 asts) - Kelly Oubre (22 pts, 11 rbds) pour ce qui est du scoring, et à Kyle Lowry pour ce qui est de la combativité. A 38 ans, Lowry s'est donné corps et âme, au point de finir derrière la table de marque en tentant de disputer un ballon contre son ancienne équipe. C'est la deuxième victoire de suite pour l'équipe coachée par Nick Nurse.

Nicolas Batum était dans le cinq et a joué 38 minutes pour 2 points, 8 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et une passe avec un différentiel de +11.

- Les Bulls s'en sont remis à DeMar DeRozan et Nikola Vucevic pour se défaire des Blazers. Le premier a inscrit 28 points, avant de servir le second sur une passe décisive qui a conduit au panier crucial du Monténégrin à 9 secondes de la fin.

Côté Portland, qui a perdu son 7e match sur les 9 derniers, Deandre Ayton (25 pts, 15 rbds) a enregistré son 6e match de suite à au moins 20 points. Rayan Rupert a joué 4 minutes, sans parvenir à se distinguer (1 rebond, 0/2).

- Mis en difficulté par les Grizzlies, les Kings ont dû passer par une prolongation pour l'emporter. Malik Monk a pris feu durant l'overtime avec 12 de ses 28 points du soir, pendant que Domantas Sabonis (25 pts, 18 rbds, 5 asts) se rapprochait du record de double-doubles consécutifs de l'ère moderne détenu par Kevin Love (53), avec un 50 DD de suite. Sacramento possède du coup une légère avance sur le duo Dallas-Phoenix dans la course à la 6e place.