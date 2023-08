Anthony Edwards est un garçon spontané, qui dit les choses à peu près comme elles lui viennent et sans filtre. Interrogé au sortir de la victoire de Team USA contre la Jordanie, le joueur des Minnesota Timberwolves n'a pas voulu feindre l'inquiétude quant aux prochains matches de son équipe. Les Américains doivent affronter le Monténégro et la Lituanie au 2e tour et il n'y a pas une once d'inquiétude chez le meilleur scoreur des Etats-Unis.

"Je pense que l'on va gagner (rires). On a un super coaching staff, de superbes joueurs et notre confiance est plus élevée que jamais donc on n'est pas vraiment inquiets à propos de ces gars-là".

Anthony Edwards, qui tourne à 16.3 points, 5.7 rebonds et 3.3 passes à 45.9%, s'est plutôt bien familiarisé avec le jeu FIBA pour le moment. Sa méthode est, elle aussi, du genre simple et spontanée :

"J'essaye juste de mettre la balle dans le panier et de réussir des stops en défense".

Comme l'a ajouté Steve Kerr, présent à ses côtés : "C'est pour ça qu'on l'aime !".

Team USA affrontera le Monténégro vendredi et la Lituanie dimanche, après avoir remporté ses trois matches de poule face à la Grèce, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie.

