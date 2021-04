Anthony Edwards n’essaye pas de cacher son manque de culture sportive et c’est génial

Anthony Edwards est rafraîchissant. Sans filtre. Sur ou en dehors du terrain, le rookie des Minnesota Timberwolves ne prend pas de pincettes et n'essaye pas de passer pour ce qu'il n'est pas ou de faire semblant de connaître des choses qu'il ne connaît pas. Dans une époque où les joueurs ont tous eu du media training et sont constamment conseillés sur leur communication, Edwards détonne. Même sur des choses assez classiques, finalement.

On vous parlait il y a quelques jours du fait que les Wolves allaient être rachetés par Alex Rodriguez, ancienne superstar du baseball aux Etats-Unis. Au sortir du match contre Brooklyn mardi, "Ant-Man" a donc été interrogé sur cette actualité et ce qu'il en pensait. Un journaliste lui a même demandé s'il était fan de A-Rod lorsqu'il était gamin. Sa réponse :

"Si j'étais fan d'Alex Rodriguez ? C'est qui, ça ? Je sais qu'il est en train de racheter l'équipe, mais je ne connais rien du tout au baseball", a lancé Anthony Edwards avec un sourire et une franchise désarmante.

Pour vous donner un équivalent, c'est à peu près comme si Kylian Mbappé était interrogé sur le rachat prochain du Paris Saint-Germain par Yannick Noah ou Teddy Riner, mais ne savait absolument pas qui étaient ces types-là, célèbres dans d'autres sports que le sien.

Si en France Alex Rodriguez n'est pas très connu, l'ancien joueur de Seattle et New York est à ranger dans la catégorie des légendes de son sport aux Etats-Unis et fait partie des peoples depuis qu'il est en couple avec Jennifer Lopez.

A-Rod, retraité depuis 2016, a réagi sur Instagram en commentant "Salut Anthony, je suis Alex", montrant qu'il n'avait pas vraiment pris ombrage de la sortie de celui qui sera, sauf surprise, son joueur d'ici deux ans, date à laquelle Rodriguez et ses associés, notamment le milliardaire Marc Lore, prendront officiellement les commandes de la franchise.