Anthony Edwards ne voulait pas sortir du banc avec Team USA

Sur cette Coupe du monde 2023, Anthony Edwards sera le leader de Team USA. Au fil des entraînements et des matches de préparation, le jeune talent des Minnesota Timberwolves a pris ses responsabilités. Au point de devenir le "go-to-guy" du sélectionneur Steve Kerr.

Pourtant, initialement, le coach des Golden State Warriors avait un autre plan avec lui : lui confier des responsabilités en sortie de banc. Sans surprise, Edwards avait d'autres ambitions sur le plan individuel.

"Je veux dire, bien évidemment que je n'étais pas cool avec ça (sortir du banc, ndlr). Si c'est ce qu'il faut, je suis prêt à le faire, mais non, je ne suis jamais cool avec ça... Il (Kerr, ndlr) m'a dit que Dwyane Wade sortait du banc (avec Team USA, ndlr) quand Kobe jouait.

Je me suis dit, ok, nous n'avons pas un Kobe, mais c'est ok. C'était bon", a commenté Anthony Edwards pour The Athletic.

Face à l'agitation provoquée par cette sortie, Anthony Edwards a précisé, sur les réseaux sociaux, qu'il ne s'était pas exprimé de cette manière auprès de Steve Kerr en respectant cette décision sans broncher. Mais sur le parquet, le prodige de 22 ans a tout de même apporté sa réponse.

Après un seul entraînement, il a surpassé Cam Johnson pour s'installer, définitivement, dans le 5 majeur américain. Et il sera, sans le moindre doute, l'une des stars de ce Mondial !

