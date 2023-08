La scène internationale est souvent le théâtre d’exploits individuels. La Coupe du monde offre à certains l’opportunité de se révéler, à d’autres de confirmer leur domination au plus haut niveau. À un jour du début du Mondial (25 août - 10 septembre), voici une liste non exhaustive de cinq joueurs qui marqueront cette compétition.

Luka Doncic

Incontournable où qu’il joue, ce serait un choc que Luka Doncic ne marque pas la compétition d’une manière ou d’une autre. Le Slovène, qui brille sur la scène internationale depuis le plus jeune âge, a terminé l’EuroBasket 2022 sur des moyennes de 26 points, 7,7 rebonds et 6,6 passes par rencontre. Des chiffres qui font tourner la tête, de la même manière que son jeu, toujours aussi spectaculaire dans le contexte FIBA.

S’il n’est pas aussi omniprésent qu’en NBA, le « Matador » sera à coup sûr l’un des joueurs les plus dominants du Mondial. Impossible d’oublier ses 48 points contre l’Argentine à Tokyo, lors de son premier match olympique. Ce genre de performance marque les esprits, en particulier dans une rencontre de 40 minutes.

La Slovénie ne fait peut-être pas partie des grands favoris, mais Luka Doncic semble avoir les épaules pour renverser n’importe quel adversaire. Il devra cependant veiller à ne pas croiser la route de Nicolas Batum…

Karl-Anthony Towns

La liste préliminaire faisait mention de Chris Duarte et Al Horford. Finalement, parmi les joueurs ayant une véritable place en NBA, seul Karl-Anthony Towns reste. Cela n’empêchera pas la République dominicaine de faire son petit bout de chemin, avec « KAT » aux commandes.

Le pivot des Timberwolves n’est probablement pas le meilleur joueur de la compétition. Peut-être même pas le meilleur représentant de Minnesota. Mais il est capable de chefs-d’œuvre offensifs, comme il l’a montré pendant la préparation, à condition d’éviter les fautes.

Grâce à un tirage très favorable, la République dominicaine — qui affrontera l’Angola, les Philippines et l’Italie dans le groupe A — a de bonnes chances d’atteindre le deuxième tour. Une fois là-bas, elle aura une opportunité de se qualifier pour les quarts de finale face aux ressortissants du groupe B (Serbie, Soudan du Sud, Chine, Porto Rico). Avec Karl-Anthony Towns pour la porter et un parcours si ouvert, cette équipe pourrait marquer l’histoire de sa sélection.

Anthony Edwards

Leader naturel de Team USA, Anthony Edwards est en train de « passer un cap », selon le sélectionneur Steve Kerr. Lui qui sera possiblement le meilleur joueur de la meilleure équipe laissera certainement sa marque sur la Coupe du monde. Ses 34 points face à l’Allemagne, pour assurer aux Américains de finir la préparation invaincus, le laissent en tout cas présager.

Sa rapidité et son explosivité, dans le jeu presto des États-Unis, devraient nous offrir certains des plus beaux highlights de l’été. « La manière dont il bouge, se bat et électrise la foule » rappelle même Dwyane Wade à son ancien coach, Erik Spoelstra, membre du staff de la sélection américaine. Alors il faut attendre beaucoup d’Anthony Edwards, tant dans le spectacle que dans les résultats.

Bogdan Bogdanovic

Sans la présence de Nikola Jokic, la Serbie pourrait sembler moins menaçante et moins fascinante. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer un pays de basket comme celui-ci, surtout en présence de Bogdan Bogdanovic. Ce dernier aura sans doute l’honneur de prouver que son titre de « leader de la horde » — le @ qu’il s’est donné sur X/Twitter — a du sens.

L’absence de l’arrière s’est clairement fait ressentir à l’EuroBasket l’année dernière. Lors de la Coupe du monde 2019, sa précédente compétition internationale, il était le leader offensif de l’équipe avec une moyenne de 22,9 points, 4,4 passes et 4,1 rebonds.

La Serbie s’impose comme la favorite incontestée du groupe B, composé de la Chine, de Porto Rico et du Soudan du Sud. Tous les éléments semblent réunis pour permettre à cette équipe d’aller loin, peut-être même de remporter une médaille — plutôt de bronze que d’or. Ne doutons pas que Bogdan Bogdanovic, joueur dominant et élégant, saura faire forte impression sur la route.

RJ Barrett

RJ Barrett, troisième choix de la draft 2019, n’a pas encore atteint le potentiel qui lui était promis à son arrivée chez les Knicks. Avec le Canada, l’ailier semble plus confiant. Il l’a déjà montré par le passé et s’est fait remarquer pour ses prouesses en FIBA lorsqu’il était plus jeune. La préparation de la sélection canadienne laisse penser qu’il en fera de même au Mondial.

Auteur de 31 points à 13/14 aux tirs face à l’Allemagne, lors d’une victoire où il s’est révélé clutch, il a prouvé qu’il pouvait crever l’écran. Bien qu’il ne soit pas la plus grande star de sa sélection — ce titre revient à Shai Gilgeous-Alexander —, il est incontestablement l’un de ses joueurs phares.

Les Canadiens, qui placent le collectif au-dessus de tout, seront en vue pendant la compétition. RJ Barrett aura l’opportunité de se mettre en valeur et, s’il y parvient, de quitter le continent asiatique avec un nouveau statut.

