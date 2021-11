Anthony Edwards aurait pu claquer le poster de l’année !

Anthony Edwards est monté sur ressorts. Et sa détente de malade, il s'en sert pour caser des bons gros dunks bien méchants. Comme celui-ci, contre le Miami Heat.

THIS WOULD'VE BEEN THE DUNK OF THE YEAR pic.twitter.com/0w9C6vW29x — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 25, 2021

Le sophomore et les Minnesota Timberwolves ont célébré un peu tôt cette action de malade. En effet, même si le dunk est monstrueux, il s'agit d'une faute offensive. En effet, Gabe Vincent est fixe sur ses appuis au moment du contact et il se trouve en dehors du demi cercle le plus proche du cercle. Les arbitres ont donc pris la bonne décision, même s'ils nous ont privé du même coup de l'un des posters les plus chauds de l'année.

CQFR : LeBron James se fâche, Anthony Edwards explose