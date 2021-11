Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Cavs : 120-115

Lakers @ Pacers : 124-116, après prolongation

Hornets @ Magic : 106-99

Nets @ Celtics : 123-104

Bulls @ Rockets : 113-118

Raptors @ Grizzlies : 126-113

Pistons @ Bucks : 93-114

Heat @ Wolves : 101-113

Wizards @ Pelicans : 102-127

Jazz @ Thunder : 110-104

Hawks @ Spurs : 126-104

Blazers @ Kings : 121-125

Sixers @ Warriors : 96-116

Devin Booker, Marvin Bagley : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

LeBron en mode BOSS

- LeBron James a passé ses nerfs sur les Pacers, au sortir de la première suspension de sa carrière en NBA. En l'absence d'Anthony Davis, le "King" a porté les siens en prolongation dans l'Indiana, en livrant au passage sa meilleure copie sur le plan offensif depuis le début de la saison.

Avec 39 points et 6 passes à 13/29, mais surtout avec deux paniers à 3 points déterminants durant l'overtime, LeBron a montré qu'il pouvait encore occasionnellement être l'unique showrunner de cette équipes. Anthony Davis, malade, n'était pas présent à Indianapolis.

Le plus impressionnant, peut-être, c'est que LeBron James a aussi été en charge de toutes les consignes défensives des Lakers cette nuit.

"C'est une performance qu'on n'oubliera pas de si tôt", a même commenté Frank Vogel.

- Les Wolves sont enfin lancés cette saison ! Minnesota a glané une cinquième victoire de suite en s'imposant à domicile devant Miami. Un succès référence, puisqu'il intervient face à l'une des meilleures équipes de l'Est.

Ant-Man surpuissant

Anthony Edwards a déchainé la foule avec ses 33 points et un paquet d'actions spectaculaires, pendant que les Wolves offraient à leurs fans le plus gros nombre de shoots à 3 points tentés dans l'histoire de la franchise (55), avec 6 banderilles pour Edwards et cinq pour Malik Beasley (29 pts), auteur de sa meilleure perf cette saison en sortie de banc.

- Anthony Edwards aurait même pu ressortir avec l'un des posters de l'année si les arbitres n'avaient pas considéré que ce dunk monstrueux sur Gabe Vincent était une faute offensive.

ANTHONY EDWARDS CAUGHT A BODY...but it didn't count pic.twitter.com/xsjsaID0op — Bleacher Report (@BleacherReport) November 25, 2021

KD dépasse AI dans le top 25

- Kevin Durant a profité de la victoire des Nets contre les Celtics pour dépasser Allen Iverson au classement des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. KD, auteur de 21 points lors de facile succès à Boston, est désormais 25e All-Time.

- Les Hornets ont mis du temps à se mettre en route à Orlando, mais le 15-0 infligé dans le 3e quart-temps a fait mal au Magic. Terry Rozier (27 pts), LaMelo Ball (22 pts) et Kelly Oubre Jr (21 pts) ont permis à Charlotte de signer une 7e victoire en 8 matches.

Phoenix force 14, Houston a gagné un match !

- La série de victoires la plus longue du moment en NBA s'est poursuivie en même temps que celle de défaites consécutives s'est arrêtée :

Phoenix est allé décrocher une 14e victoire sur le parquet des Cavs. Non sans difficulté, puisqu'il a fallu que Devin Booker marque 35 points et que Chris Paul rentre quatre lancers dans les 9 dernières secondes du match pour assurer le succès.

Les Rockets ont gagné leur deuxième match de la saison en surprenant Chicago. Danuel House (18 pts) a été le facteur X de la 2e mi-temps pour remporter cette partie de manière inattendue. Pas de bol pour Nikola Vucevic (14 pts, 13 rbds), qui faisait son retour après avoir combattu le Covid.

Memphis se troue, Giannis et les Bucks puissance cinq

- Memphis menait de 12 points à la mi-temps contre Toronto avant de s'écrouler. Les Raptors ont passé la seconde après le repos et particulièrement dans le 4e QT en ce qui concerne Gary Trent Jr, auteur de 17 de ses 26 points dans l'ultime période. Fred VanVleet (23 pts) et le trio Achiuwa-Siakam-Barnes (17 pts chacun) ont aussi fait la différence.

- Giannis Antetokounmpo (33 pts) et Bobby Portis (28 pts) ont été les deux grands artisans de la cinquième victoire de rang des Bucks à domicile contre Detroit, toujours privé de Killian Hayes (blessé) et Isaiah Stewart (suspendu).

NOLA contrarie Washington, Gobert encore dominant

- Les Pelicans étaient quasiment en état de grâce pour décrocher leur 4e victoire de la saison au détriment des Wizards. NOLA a livré une prestation solide, grâce notamment aux 26 pts de Brandon Ingram et au double-double de Jonas Valanciunas (21-11). On a compris qu'il n'arriverait rien aux Pels après ce tir de Josh Hart.

Tremendo 3+1 de Josh Hart contra la sirena. pic.twitter.com/OpgsuUwc2E — Mundo NBArg (@MundoNbarg) November 25, 2021

- Donovan Mitchell a retrouvé la lumière dans la dernière minute du match entre Utah et OKC. L'arrière du Jazz a inscrit 6 points de suite dans les 60 dernières secondes, alors qu'il était à 4/14. On notera le bel impact de Rudy Gobert (15 points, 17 rebonds, 5 contres), dominateur dans la raquette. Le Thunder et l'increvable Luguentz Dort (27 pts) se sont comme souvent bien battus.

Marvin Bagley clutch !

- Alvin Gentry a fêté sa première victoire avec les Kings en dominant Portland à domicile. Sacramento est ressorti victorieux d'un match tendu. Fait marquant : Marvin Bagley a inscrit un panier à 3 points clutch à 30 secondes de la fin pour tuer les espoirs des Blazers, marquant peut-être le début d'un nouveau départ pour lui en NBA.

BAGLEY BANGS THE CORNER THREE ♨️ pic.twitter.com/KecC44nl7O — Kings on NBCS (@NBCSKings) November 25, 2021

De'Aaron Fox a été éjecté pour deux fautes techniques dans le 4e quart-temps et Robert Covington a passé sa frustration en jetant ses lunettes de protection près de l'arbitre, contraint de l'expulser.

Les 32 points de Damian Lillard et la meilleure performance offensive de Jusuf Nurkic (28 pts) cette saison en NBA n'ont pas suffi pour Portland.

JTA décisif pour les Warriors

- Menés de 7 points à la pause, les Warriors ont renversé la situation en 2e mi-temps contre Philadelphie. Les frères Curry se sont livrés un petit duel au scoring (25 pour Steph, 24 pour Seth), mais c'est bien l'apport de Juan Toscano-Anderson (13 points, tous inscrits en 2e mi-temps, avec 6 passes et 6 rebonds) qui a sans doute été le plus déterminant pour Golden State.

- Et de 6 pour Atlanta. Les Hawks se sont payés les Spurs à San Antonio, pendant que les hommes de Gregg Popovich subissaient eux le contrecoup inverse. Trae Young a marqué ce match de son empreinte en compilant 31 points, 11 passes et 7 rebonds. On ne voit malheureusement pas comment San Antonio va pouvoir viser autre chose qu'une bonne place à la loterie pré-Draft NBA cette saison.